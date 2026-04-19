यौन उत्पीड़न के आरोप में भारतीय नागरिक पर शिकंजा, पर्थ हवाई अड्डे से गिरफ्तार

सिंगापुर से एक बड़ी खबर सामने आई है यहां पर एक फ्लाइट में साथी यात्री पर यौन हमला करने के आरोप में 52 साल के एक भारतीय आदमी को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में लैंड करते ही गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस (एएफपी) के अनुसार, यह घटना इस सप्ताह...

इंटर नेशनल डेस्क: सिंगापुर से एक बड़ी खबर सामने आई है यहां पर एक फ्लाइट में साथी यात्री पर यौन हमला करने के आरोप में 52 साल के एक भारतीय आदमी को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में लैंड करते ही गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस (एएफपी) के अनुसार, यह घटना इस सप्ताह की शुरुआत में स्कूट एयरलाइंस की एक उड़ान में हुई थी



अदालती दस्तावेजों में आरोपी की पहचान सुधीर कुमार चौहान के रूप में की गई है, जिस पर आरोप है कि उसने ऑस्ट्रेलिया जा रहे विमान में अपने बगल में बैठी एक महिला का यौन उत्पीड़न किया। अधिकारियों ने बताया कि घटना के तुरंत बाद महिला ने केबिन क्रू को सूचित किया। इसके जवाब में, एयरलाइन कर्मचारियों ने उसे दूसरी सीट पर बैठाया और उड़ान के शेष समय के दौरान स्थिति पर नजर रखी, साथ ही जमीन पर मौजूद कानून प्रवर्तन अधिकारियों को भी सूचित किया।



जब विमान पर्थ में उतरा, तो पुलिस अधिकारियों ने विमान में चढ़कर यात्री को हिरासत में ले लिया। एएफपी के अनुसार, उस पर बिना सहमति के यौन संबंध बनाने और बिना सहमति के कई बार अश्लील हरकतें करने का औपचारिक आरोप लगाया गया है। ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने चौहान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।



यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ताओं को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा के मद्देनजर ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने पीड़िता की पहचान के बारे में कोई और जानकारी जारी नहीं की है। एएफपी के कार्यवाहक अधीक्षक पीटर ब्रिंडल ने कहा कि यह मामला वाणिज्यिक उड़ानों में यात्रियों की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है।



उन्होंने उड़ान के दौरान दुर्व्यवहार के पीड़ितों से आग्रह किया कि वे ऐसी किसी भी घटना की सूचना तुरंत केबिन क्रू, हवाई अड्डे की सुरक्षा या पुलिस को दें, जब भी ऐसा करना सुरक्षित हो। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि विमान में किसी भी प्रकार के अनुचित या बिना सहमति के व्यवहार को गंभीरता से लिया जाता है और ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि एयरलाइंस ने अभी तक इस घटना के संबंध में कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है।