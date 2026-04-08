Ceasefire के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद फिर दहला ईरान, तेल रिफाइनरी पर हुआ हमला

Edited By Radhika,Updated: 08 Apr, 2026 04:40 PM
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद बुधवार को ईरान के लावन द्वीप पर स्थित एक तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने एक खबर में यह जानकारी दी।
इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद बुधवार को ईरान के लावन द्वीप पर स्थित एक तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने एक खबर में यह जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और हमले में किसी को चोट नहीं आई है। हालांकि, खबर में यह नहीं बताया गया कि हमला किसने किया है।