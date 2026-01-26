Main Menu

    बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ? US डिप्लोमैट की लीक रिकॉर्डिंग से मचा राजनीतिक बवाल

बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ? US डिप्लोमैट की लीक रिकॉर्डिंग से मचा राजनीतिक बवाल

Edited By Updated: 26 Jan, 2026 12:55 AM

is the us behind the efforts to overthrow sheikh hasina s govt in bangladesh

बांग्लादेश में साल 2024 में हुई बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल और प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन को लेकर अब नए सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका से जुड़ी एक डिप्लोमैटिक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक होने के बाद इस पूरे घटनाक्रम पर विवाद और गहरा गया है।

इंटरनेशनल डेस्कः बांग्लादेश में साल 2024 में हुई बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल और प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन को लेकर अब नए सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका से जुड़ी एक डिप्लोमैटिक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक होने के बाद इस पूरे घटनाक्रम पर विवाद और गहरा गया है।

रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने सीधे तौर पर अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि हसीना सरकार का गिरना कोई स्वाभाविक या आंतरिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बाहरी ताकतों की साजिश हो सकती है।

पूर्व शिक्षा मंत्री का बड़ा दावा

बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि लीक हुई यह ऑडियो रिकॉर्डिंग अवामी लीग की उस बात को सही साबित करती है, जो पार्टी लंबे समय से कहती आ रही है। उनका कहना है कि शेख हसीना सरकार का गिरना पूरी तरह “ऑर्गेनिक” नहीं था, बल्कि इसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया।

नेपाल से बांग्लादेश तक सरकारें गिरने का पैटर्न?

बीते कुछ सालों में बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि नेपाल में भी सरकार गिरने की घटनाएं देखने को मिली हैं। वहीं फ्रांस में भी ऐसी कोशिशें हुईं, हालांकि वहां वे सफल नहीं हो पाईं। इन सभी मामलों में एक बात कॉमन बताई जा रही है—अमेरिका का नाम। जिन देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां उससे पहले बड़े पैमाने पर हिंसा, आंदोलन या राजनीतिक अस्थिरता देखी गई। हालांकि, अब तक इन आरोपों के पक्ष में कोई ठोस और आधिकारिक सबूत सामने नहीं आया है।

लीक हुई अमेरिकी डिप्लोमैट की बातचीत में क्या?

अब बांग्लादेश से जुड़ी यूएस डिप्लोमैटिक रिकॉर्डिंग के लीक होने से वॉशिंगटन नए आरोपों के घेरे में आ गया है। एक प्रमुख मीडिया संस्थान स्ट्रैटन्यूज ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार, इस रिकॉर्डिंग में एक सीनियर अमेरिकी डिप्लोमैट की बातचीत है। इस बातचीत में कथित तौर पर बांग्लादेश की इस्लामी राजनीतिक ताकतों से संपर्क, शेख हसीना के बाद देश की राजनीतिक दिशा, भविष्य की सरकार को लेकर रणनीति जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है।

अवामी लीग का पलटवार, जांच की मांग तेज

इस लीक के बाद बांग्लादेश में अमेरिका की भूमिका की जांच की मांग तेज हो गई है। साथ ही, अवामी लीग के नेताओं को मौजूदा यूनुस सरकार पर हमला बोलने का मौका भी मिल गया है।

शेख हसीना का देश छोड़ना और दिल्ली में रहना

गौरतलब है कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद से वह भारत की राजधानी दिल्ली में रह रही हैं। पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने कहा कि लीक हुई ऑडियो बातचीत से साफ झलकता है कि बांग्लादेश में चुनाव के बाद बनने वाली सरकारों को “मैनेज” करने की एक खुली साजिश चल रही थी। उन्होंने इसके गंभीर और दूरगामी नतीजों को लेकर चेतावनी भी दी।

चुनाव से अवामी लीग को बाहर करने पर कड़ी आपत्ति

हसन चौधरी ने अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिशों पर कड़ा विरोध जताया। उनका कहना है कि अवामी लीग जैसी बड़ी पार्टी को बाहर करना, देश के लाखों मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करना होगा और इससे बिना जनता के समर्थन के एक अवैध सरकार बन सकती है।

