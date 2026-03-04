US 4 soldiers Died: कुवैत ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत: पेंटागन ने जारी की 4 शहीद जवानों की तस्वीरें, एक महिला सैनिक भी शामिल

Edited By Anu Malhotra, Updated: 04 Mar, 2026 07:53 AM

United States Department of Defense (Pentagon) ने ईरान युद्ध के दौरान मारे गए 6 अमेरिकी सैनिकों में से चार की पहचान सार्वजनिक की है। ये सभी अमेरिकी आर्मी रिजर्व के सदस्य थे और लॉजिस्टिक्स यूनिट में तैनात थे, जो सैनिकों को भोजन, ईंधन और उपकरण उपलब्ध...

इंटरनेशनल डेस्क: United States Department of Defense (Pentagon) ने ईरान युद्ध के दौरान मारे गए 6 अमेरिकी सैनिकों में से चार की पहचान सार्वजनिक की है। ये सभी अमेरिकी आर्मी रिजर्व के सदस्य थे और लॉजिस्टिक्स यूनिट में तैनात थे, जो सैनिकों को भोजन, ईंधन और उपकरण उपलब्ध कराती है।

रविवार को कुवैत के Port Shuaiba स्थित एक कमांड सेंटर पर ड्रोन हमले में उनकी मृत्यु हो गई। यह हमला उस सैन्य अभियान के एक दिन बाद हुआ जब United States और Israel ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इसके जवाब में Iran ने इज़राइल और खाड़ी क्षेत्र के कई देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए।

शहीद सैनिकों की पहचान

पहचाने गए चार सैनिकों में शामिल हैं:

कैप्टन Cody Khork (35) — Winter Haven, Florida

सार्जेंट प्रथम श्रेणी Noah Tietjens (42) — Bellevue, Nebraska

सार्जेंट प्रथम श्रेणी Nicole Amor (39) — White Bear Lake, Minnesota

सार्जेंट Declan Coady (20) — West Des Moines, Iowa (मरणोपरांत स्पेशलिस्ट से पदोन्नत)

सभी सैनिक 103rd Sustainment Command से जुड़े थे, जो सेना को रसद सहायता प्रदान करती है।

संवेदनाएं और बयान

अमेरिकी सेना सचिव Daniel Driscoll ने कहा, “इन बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने देश की रक्षा के लिए स्वयंसेवा की थी। उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा।” राष्ट्रपति Donald Trump ने कहा, “दुर्भाग्य से, इससे पहले कि यह संघर्ष समाप्त हो, और भी जानें जा सकती हैं।”

निजी जीवन की झलक

-Nicole Amor कुछ ही दिनों में अपने पति और दो बच्चों के पास लौटने वाली थीं। उनके पति Joey Amor ने कहा कि वह एक समर्पित मां और मददगार इंसान थीं, जिन्हें बागवानी, साल्सा बनाना और बच्चों के साथ समय बिताना पसंद था।

-Declan Coady Drake University में छात्र थे और 2020 में Eagle Scout बने थे। उन्होंने बेघर बच्चों की मदद के लिए 12 Adirondack कुर्सियां भी बनाई थीं।

-Noah Tietjens विवाहित थे और उनके एक बेटा था। नेब्रास्का के सीनेटर Pete Ricketts ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।