US Israel Iran War: दोहा में 3 जोरदार धमाकों से मचा हड़कंप, ईरान का अमेरिका समर्थक देशों पर वार

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजधानी दोहा में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं, जिससे दहशत का माहौल बन गया। कतर ने अमेरिकी दूतावास के आसपास रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया। अल-उदीद में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर...
नेशनल डेस्कः दोहा, कतर – ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव का असर खाड़ी क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। राजधानी दोहा में आज जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं, जिससे लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। अमेरिकी दूतावास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है।
ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर खाड़ी क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। आज इस टकराव का छठा दिन है और हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। ईरान ने उन देशों और ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जिन्हें अमेरिका का समर्थन करने वाला माना जा रहा है। दोहा में भारतीयों सहित स्थानीय लोगों ने बताया कि शहर में लगातार तीन-तीन जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दीं, जिससे लोगों में डर और दहशत का माहौल बन गया। इससे पहले भी खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल हमलों की घटनाएं दर्ज की गई हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की यह रणनीति अमेरिका और इज़राइल के हमलों के जवाब में हो रही है।
कतर सरकार ने सुरक्षा बढ़ाते हुए राजधानी में अमेरिकी दूतावास के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का फैसला किया। कतर के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल अल-उदीद स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे के पास गिरी, जो दोहा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है।
इसके अलावा, कतर ने कहा कि उसने हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किसी भी संभावित हमले की कोशिश को रोक दिया। कतर के गृह मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे घरों और इमारतों के अंदर ही रहें और बाहर निकलने से बचें, सिवाय अत्यावश्यक परिस्थितियों के। मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी लोगों के लिए सुरक्षित ठिकानों की व्यवस्था कर दी गई है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और मिसाइल हमलों के बीच कतर में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस टकराव की गंभीरता पर नजर बनाए हुए है।