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इजरायल ने पाकिस्तान की जमीन पर अचानक हमला, नेतन्याहू की एयर स्ट्राइक से मचा हड़कंप

Edited By Updated: 27 Mar, 2026 01:02 PM

israel launches sudden airstrike on pakistani territory panic ensues

ईरान की राजधानी तेहरान में हाल ही में हुए हवाई हमलों ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस इलाके में मिसाइलें गिरीं, वह पाकिस्तान के दूतावास और राजनयिक आवास के बेहद करीब था।

इंटरनेशनल डेस्क: ईरान की राजधानी तेहरान में हाल ही में हुए हवाई हमलों ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस इलाके में मिसाइलें गिरीं, वह पाकिस्तान के दूतावास और राजनयिक आवास के बेहद करीब था। धमाकों की आवाजें दूतावास परिसर तक पहुंची, जिससे वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी घबरा गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

संप्रभु जमीन के पास हमला और कूटनीतिक संवेदनशीलता
अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी देश का दूतावास उसकी संप्रभु भूमि माना जाता है। ऐसे में दूतावास के पास हमला केवल सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि कूटनीतिक दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह हमला जानबूझकर किया गया है, तो इसे चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है। वहीं कुछ विश्लेषक इसे तकनीकी या खुफिया गलती भी मान रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान में चिंता और सतर्कता दोनों बढ़ा दी है।

शांति प्रयासों के बीच बढ़ा तनाव
यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र मिलकर ईरान और अमेरिका के बीच शांति स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान ने संकेत दिया था कि वह दोनों पक्षों के बीच वार्ता की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ऐसे में तेहरान में दूतावास के पास हमला इन कूटनीतिक प्रयासों को झटका दे सकता है। कुछ जानकार मानते हैं कि यह घटना कूटनीतिक बातचीत को कमजोर करने का संकेत भी हो सकती है।

आगे क्या हो सकता है?
पाकिस्तान सरकार ने अभी तक इस घटना पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के अनुसार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। दूतावास के कर्मचारियों को सतर्क रहने और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह हमला गलती, चेतावनी या किसी गहरी रणनीति का हिस्सा था। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का रुख इस घटनाक्रम की दिशा तय करेगा। यह घटना मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नई जटिलता जोड़ती नजर आ रही है, और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर संकेत दे रही है।

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