काला सागर में रूसी तेल जा रहे तुर्किये के टैंकर पर ड्रोन हमला, सीधा इंजन रूम पर साधा निशाना

काला सागर के पास Bosphorus Strait के निकट तुर्किये का तेल टैंकर ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हुआ। 1.4 लाख टन कच्चा तेल ले जा रहे जहाज के सभी 27 चालक दल सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना से समुद्री सुरक्षा और तनाव बढ़ गया है।

International Desk: काला सागर क्षेत्र में एक बड़ा समुद्री सुरक्षा हादसा सामने आया है। Turkey का एक तेल टैंकर Bosphorus Strait के पास ड्रोन हमले का शिकार हो गया। यह हमला उस समय हुआ जब जहाज रूस से कच्चा तेल लेकर आगे बढ़ रहा था। अधिकारियों के मुताबिक, “अल्तुरा” नाम का यह टैंकर करीब 1,40,000 टन कच्चा तेल लेकर जा रहा था और बॉस्फोरस जलडमरूमध्य से लगभग 14 समुद्री मील दूर था। ड्रोन हमले में जहाज के ब्रिज और इंजन रूम को नुकसान पहुंचा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हमला बेहद सटीक तरीके से किया गया। Abdulkadir Uraloğlu ने पुष्टि की कि यह हमला नौसैनिक ड्रोन के जरिए किया गया। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है।

🇹🇷🇷🇺 A Turkish oil tanker hit by a drone in the Black Sea called for help on radio.



The M/T Altura was carrying 1 million barrels of Russian crude when the strike flooded the engine room 15 miles from Istanbul.pic.twitter.com/ltxEMCRWPk https://t.co/CMjRc0ZMWA — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 26, 2026

राहत की बात यह रही कि जहाज पर सवार सभी 27 चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के बाद तकनीकी टीमों को मौके पर भेजा गया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह टैंकर यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों के तहत आने वाले तथाकथित “शैडो फ्लीट” का हिस्सा रहा है, जिसका इस्तेमाल रूस से तेल निर्यात के लिए किया जाता है। इससे इस हमले को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।यह जहाज Novorossiysk Port से रवाना हुआ था और अब इस घटना ने काला सागर क्षेत्र में पहले से चल रहे तनाव को और बढ़ा दिया है।