इज़राइल का बड़ा एक्शनः सीरिया में आतंकी संगठन का हथियार डिपो किया तबाह

Edited By Updated: 10 Feb, 2026 04:04 PM

israeli forces destroy jemaah islamiyah weapons depot in syria

इज़राइली सेना ने दक्षिणी सीरिया के बीत जिन्न इलाके में आतंकी संगठन जेमाआह इस्लामिया के एक बड़े हथियार डिपो को नष्ट कर दिया। आईडीएफ के मुताबिक, यहां से हथियार, बारूदी सुरंगें और संचार उपकरण बरामद हुए। किसी हताहत की सूचना नहीं है।

International Desk: इज़राइली रक्षा बलों (IDF) ने पिछले सप्ताह दक्षिणी सीरिया में एक बड़ी आतंक-रोधी कार्रवाई करते हुए आतंकी संगठन जेमाआह इस्लामिया से जुड़े एक हथियार डिपो को खोजकर नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई सीरिया के बीत जिन्न गांव के इलाके में की गई। आईडीएफ के अनुसार, इस गुप्त हथियार भंडार में बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार, बारूदी सुरंगें (माइंस) और संचार के उपकरण मौजूद थे, जिन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। सेना का कहना है कि यह डिपो इज़राइल के खिलाफ संभावित हमलों की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।

 

IDF ने अपने बयान में कहा कि जेमाआह इस्लामिया संगठन ने युद्ध के दौरान और उससे पहले भी इज़राइल और उसके नागरिकों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, खासकर उत्तरी सीमाई क्षेत्रों में। इस ऑपरेशन में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इज़राइली सेना ने साफ किया कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और संभावित आतंकी खतरों को रोकने के उद्देश्य से की गई। क्षेत्रीय विशेषज्ञों के अनुसार, यह कार्रवाई इज़राइल की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह सीरिया में सक्रिय आतंकी नेटवर्क और हथियार आपूर्ति श्रृंखलाओं को पहले ही खत्म करने की कोशिश कर रहा है।

