Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | अफगानिस्तान पर ट्रंप बयान से बवाल, NATO सैनिकों के अपमान पर भड़के PM स्टार्मर और प्रिंस हैरी, बोले- ‘ये बलिदान का मज़ाक’

अफगानिस्तान पर ट्रंप बयान से बवाल, NATO सैनिकों के अपमान पर भड़के PM स्टार्मर और प्रिंस हैरी, बोले- ‘ये बलिदान का मज़ाक’

Edited By Updated: 24 Jan, 2026 03:47 PM

keir harry says sacrifices by nato troops in afghanistan deserve respect

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाटो सहयोगियों पर अफगानिस्तान में पीछे रहने वाली टिप्पणी को लेकर ब्रिटेन में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। पीएम कीर स्टारमर और प्रिंस हैरी ने इसे अपमानजनक बताते हुए नाटो सैनिकों के बलिदान और एकजुटता का जोरदार बचाव किया।

International Desk: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाटो सहयोगियों को लेकर अफगानिस्तान संबंधी टिप्पणी पर ब्रिटेन में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और प्रिंस हैरी ने ट्रंप के बयान की निंदा करते हुए इसे नाटो सैनिकों के बलिदान का अपमान बताया है। सीएनएन के मुताबिक, फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने नाटो में सबसे ज्यादा योगदान दिया, लेकिन बदले में बहुत कम मिला। उन्होंने अफगानिस्तान में नाटो देशों की तैनाती पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सहयोगी देश “फ्रंटलाइन से थोड़ा पीछे” रहे।

 

इस पर पीएम कीर स्टारमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर वीडियो संदेश जारी कर अफगानिस्तान में जान गंवाने वाले 457 ब्रिटिश सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी अपमानजनक और बेहद चिंताजनक है।” स्टारमर ने उन सैनिकों के साहस और बलिदान को याद किया, जो देश के लिए शहीद हुए या जीवनभर की चोटों के साथ लौटे। प्रिंस हैरी, जो ब्रिटिश आर्मी में रहते हुए अफगानिस्तान में दो बार तैनात रहे, ने भी कड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि 2001 में नाटो का आर्टिकल-5 पहली और अब तक की इकलौती बार लागू हुआ था, जब 9/11 हमलों के बाद सभी सहयोगी देश अमेरिका के साथ खड़े हुए थे।

 

और ये भी पढ़े

हैरी ने कहा, “मैंने वहां सेवा की, दोस्त बनाए और दोस्तों को खोया। हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। इन बलिदानों को सच्चाई और सम्मान के साथ याद किया जाना चाहिए।”सीएनएन के अनुसार, अफगानिस्तान युद्ध में कुल करीब 3,500 सहयोगी सैनिकों की मौत हुई, जिनमें 2,456 अमेरिकी और 457 ब्रिटिश थे। वहीं, व्हाइट हाउस ने स्टारमर की आलोचना को खारिज करते हुए ट्रंप का बचाव किया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने कहा कि नाटो में संयुक्त रूप से भी किसी देश ने अमेरिका जितना योगदान नहीं दिया।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!