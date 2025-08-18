Main Menu

The World's First Train: कहां दौड़ी थी दुनिया की पहली छुक-छुक ट्रेन, कौन सा था पहला स्टेशन? जानें सब कुछ

18 Aug, 2025

आज दुनिया के हर कोने में रेलवे का जाल बिछा हुआ है और लाखों लोग हर दिन ट्रेन से सफर करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पहली ट्रेन कहां चली थी और उसका नाम क्या था? आइए जानते हैं रेलवे के इतिहास से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें।

इंटरनेशनल डेस्क। आज दुनिया के हर कोने में रेलवे का जाल बिछा हुआ है और लाखों लोग हर दिन ट्रेन से सफर करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पहली ट्रेन कहां चली थी और उसका नाम क्या था? आइए जानते हैं रेलवे के इतिहास से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें।

दुनिया की पहली यात्री ट्रेन

दुनिया की पहली यात्री ट्रेन 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड में चली थी। इस ट्रेन का नाम 'लोकोमोशन नंबर 1' था और इसे मशहूर इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने डिज़ाइन किया था। यह भाप के इंजन से चलने वाली ट्रेन स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच 12 मील की दूरी तय करती थी।

इस ऐतिहासिक यात्रा में 450 से 600 यात्री सवार थे और इसकी अधिकतम गति 15 मील प्रति घंटा थी। यह ट्रेन सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि इसने पूरी दुनिया में आधुनिक रेल परिवहन की नींव रखी। स्टॉकटन और डार्लिंगटन रेलवे भाप इंजन का इस्तेमाल करने वाली पहली सार्वजनिक रेलवे बन गई जिसने दूसरे देशों को भी रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए प्रेरित किया।

भारत में पहली ट्रेन का इतिहास

भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। यह ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। इसे 'डेक्कन क्वीन' के नाम से जाना जाता था और इसे साहिब, सुल्तान और सिंध नाम के तीन भाप इंजनों ने खींचा था। इस ट्रेन में 14 डिब्बे थे और इसमें 400 यात्रियों ने सफर किया था।

आज भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जो हर दिन करोड़ों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है।

