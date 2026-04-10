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उत्तर-पूर्वी नाइजीरिया में सैन्य अड्डे पर हमला, जनरल समेत कई जवानों की मौत

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 12:09 PM

nigeria military base attack in borno leaves multiple soldiers dead

उत्तर-पूर्व नाइजीरिया में बृहस्पतिवार तड़के एक सैन्य अड्डे पर हमले में सेना के एक जनरल समेत कई जवानों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सेना के प्रवक्ता माइकल ओनोजा ने एक बयान में बताया कि यह हमला बोर्नो प्रांत के बेनिशेख क्षेत्र में हुआ,...

इंटरनेशनल डेस्क: उत्तर-पूर्व नाइजीरिया में बृहस्पतिवार तड़के एक सैन्य अड्डे पर हमले में सेना के एक जनरल समेत कई जवानों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सेना के प्रवक्ता माइकल ओनोजा ने एक बयान में बताया कि यह हमला बोर्नो प्रांत के बेनिशेख क्षेत्र में हुआ, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। उन्होंने हमलावरों को "आतंकवादी" करार दिया।

कागा क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन प्रमुख जन्ना लावन अजिमी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर 29 टास्क फोर्स ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल ओ. ओ. ब्राइमा सहित अन्य जवानों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। ओनोजा ने इस हालिया हमले में मारे गए सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा, "यह हमला उन आतंकवादी तत्वों की हताशा को दर्शाता है, जिन्हें हाल के अभियानों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है और जो अब भी कड़ी सुरक्षा वाले सैन्य ठिकानों पर नाकाम हमले करने से बाज नहीं आ रहे हैं।"

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