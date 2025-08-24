Main Menu

जिहादी आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई: सेना के हवाई हमलों में 35 इस्लामी चरमपंथी ढेर

Edited By Tanuja,Updated: 24 Aug, 2025 11:18 AM

नाइजीरिया की सेना ने देश के उत्तर-पूर्वी इलाके में हवाई हमलों में कम से कम 35 संदिग्ध चरमपंथियों को ढेर कर दिया। नाइजीरिया इस समय चरमपंथ और फिर से सक्रिय

International Desk: नाइजीरिया की सेना ने देश के उत्तर-पूर्वी इलाके में हवाई हमलों में कम से कम 35 संदिग्ध चरमपंथियों को ढेर कर दिया। नाइजीरिया इस समय चरमपंथ और फिर से सक्रिय हो रहे आतंकवादी संगठन बोको हराम के खतरे का सामना कर रहा है। नाइजीरिया की वायुसेना के प्रवक्ता एहिमेन एजोडामे के अनुसार, ये हवाई हमले कैमरून की सीमा से सटे बोर्नो प्रांत के कुम्शे क्षेत्र में चार ठिकानों पर किए गए।

 

एजोडामे ने कहा कि इलाके में तैनात सैनिकों पर हमले की कोशिशों के बाद चरमपंथी कुम्शे क्षेत्र में इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने कहा, ‘‘इस अभियान के बाद सैनिकों से संपर्क फिर से स्थापित किया गया और उन्होंने बताया कि वहां हालात अब स्थिर हैं।'' राष्ट्रपति बोला टीनुबू की सरकार हालांकि जिहादी हमलों पर अंकुश लगाने के प्रयास कर रही है लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली है। 

