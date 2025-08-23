रूस का बड़ा ऐलान: पुतिन-ज़ेलेंस्की मुलाकात की कोई योजना नहीं, ट्रंप की तारीफों के बांधे पुल

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात की फिलहाल कोई योजना नहीं है। यह बयान ऐसे समय आया...

International Desk: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात की फिलहाल कोई योजना नहीं है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों नेताओं के बीच शांति वार्ता करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में अलास्का में पुतिन और फिर वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की व यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद वॉशिंगटन बैठक के लिए जगह और तारीख तय करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रूस ने संकेत दिया है कि वह इस प्रक्रिया में जल्दबाज़ी नहीं करेगा। इसी बीच, रूस ने गुरुवार को युद्ध के दौरान अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया। इसमें यूक्रेन के कई शहरों पर हमले हुए और पश्चिमी यूक्रेन के अमेरिकी कंपनी "फ्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स" के कारखाने पर भी निशाना साधा गया, जहां कम से कम 15 कर्मचारी घायल हुए।

मुद्दों पर असहमति

लावरोव ने कहा कि ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात के बाद कुछ प्रस्ताव दिए थे, जिनमें से कई पर रूस लचीला रवैया दिखाने को तैयार था। लेकिन वॉशिंगटन में हुई बैठक के दौरान अमेरिका ने यह साफ किया कि यूक्रेन को NATO सदस्यता नहीं मिलेगी, और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लावरोव के मुताबिक, ज़ेलेंस्की ने इन सभी बिंदुओं को खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया “वह तो रूसी भाषा पर लगे प्रतिबंधों को हटाने तक के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे व्यक्ति को हम नेता कैसे मानें?” पुतिन लंबे समय से यह दावा करते आए हैं कि यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र में रूसी भाषी लोगों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन इसके ठोस सबूत कभी सामने नहीं आए।

ज़ेलेंस्की का पलटवार

ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि रूस बैठक से बचने की कोशिश कर रहा है और साथ ही यूक्रेन पर “भारी हमले” कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह पुतिन से मिलने को तैयार हैं, लेकिन यदि रूस टालमटोल करता है तो अमेरिका को कड़े प्रतिबंध और आर्थिक दबाव बनाना चाहिए। तथ्य यह है कि यूक्रेन ने रूसी भाषा पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।

पुतिन ने ट्रंप की तारीफ की

दूसरी ओर, पुतिन ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका-रूस संबंधों में सुधार की संभावना है। उन्होंने कहा-“द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारे संबंध सबसे निचले स्तर पर हैं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हालिया बातचीत के बाद मुझे लगता है कि सुरंग के आखिर में रोशनी दिख रही है।” पुतिन ने यह भी कहा कि यह पूरी तरह अमेरिका के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि आगे क्या होता है। “मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप की नेतृत्व क्षमता हमारे संबंधों को बहाल करने की गारंटी है।”

