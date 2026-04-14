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यूरोप की राजनीति में नया मोड़ः हंगरी में 16 साल की सत्ता खत्म, PM ओर्बन की हार से ट्रंप को बड़ा झटका

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 11:52 AM

orbán s election loss has ripple effects for trump and u s conservatives

हंगरी के चुनाव में प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन की हार ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले ओर्बन की हार से अमेरिका की राजनीति और वैश्विक दक्षिणपंथी गठजोड़ पर असर पड़ने की संभावना है।

Washington: हंगरी में हुए हालिया चुनाव में प्रधानमंत्री Viktor Orbán की हार ने सिर्फ यूरोप ही नहीं, बल्कि अमेरिका की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। ओर्बन लंबे समय से सत्ता में थे और उन्हें वैश्विक दक्षिणपंथी नेताओं का प्रमुख चेहरा माना जाता था।  ओर्बन को अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump और कई अन्य अमेरिकी नेताओं का खुला समर्थन मिला हुआ था। ट्रंप की नीतियां और ओर्बन की शासन शैली काफी हद तक एक जैसी मानी जाती हैं, खासकर प्रवासी-विरोधी रुख और सत्ता के केंद्रीकरण को लेकर। यहां तक कि चुनाव से ठीक पहले, अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance को बुडापेस्ट भेजा गया था ताकि वे ओर्बन के समर्थन में माहौल बना सकें। लेकिन इसके बावजूद ओर्बन चुनाव हार गए, जो ट्रंप के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।

 

विशेषज्ञों का मानना है कि यह हार इस बात का संकेत है कि मौजूदा समय में दुनिया भर में सत्ताधारी नेताओं के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। Steven Levitsky जैसे राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद विपक्ष जीत सकता है और लोकतंत्र अब भी मजबूत है। ओर्बन की हार का असर वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल सकता है। वे रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin के करीबी माने जाते थे और उन्होंने यूक्रेन को मिलने वाली यूरोपीय सहायता में कई बार बाधा डाली थी। अब उनके हटने से यूरोप की नीतियों में बदलाव आ सकता है। अमेरिका में भी इस परिणाम पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ नेताओं ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया, तो कुछ ने विदेशी चुनावों में दखल देने पर सवाल उठाए।

 

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रिपब्लिकन सांसदों ने भी कहा कि दूसरे देशों के चुनावों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि बढ़ती महंगाई, आर्थिक संकट और युद्ध जैसे मुद्दों ने हंगरी के मतदाताओं को बदलाव के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि लंबे समय से सत्ता में रहने वाले ओर्बन को जनता ने इस बार नकार दिया। कुल मिलाकर, यह चुनाव परिणाम सिर्फ हंगरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति, अमेरिका की रणनीति और यूरोप के भविष्य पर भी असर डाल सकता है।
  

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