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ट्रंप का नया Shocking बयान: “मैं वेनेजुएला का राष्ट्रपति बन सकता हूं, वहां के लोग मुझे बेहद पसंद करते !”(Video)

Edited By Updated: 07 Apr, 2026 11:21 AM

may run for venezuelan president jokes donald trump

अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक में कहा कि वह वेनेजुएला में बेहद लोकप्रिय हैं और भविष्य में वहां राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया जब निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वहां राजनीतिक स्थिति बदली हुई है।

Washington: अमेरिका के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह वेनेजुएला में काफी लोकप्रिय हैं और भविष्य में वहां राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उनकी लोकप्रियता किसी भी नेता से ज्यादा हो सकती है।

 

ट्रंप ने यह भी मजाक में कहा कि अगर वह चुनाव लड़ेंगे तो जल्दी ही स्पेनिश भाषा सीख लेंगे। उन्होंने कहा कि भाषाएं सीखना उनके लिए मुश्किल नहीं है और समय आने पर वह वेनेजुएला जा सकते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब वेनेजुएला की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। जनवरी में निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया था, जिसके बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाली।

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ट्रंप ने यह भी दावा किया कि वेनेजुएला के साथ संघर्ष बहुत जल्दी खत्म हो गया और अब दोनों देशों के संबंध अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को वहां से बड़ी मात्रा में तेल मिला है, जिससे युद्ध की लागत भी कई बार पूरी हो चुकी है। उन्होंने अंत में कहा कि फिलहाल वे वेनेजुएला के मौजूदा नेतृत्व से खुश हैं, लेकिन भविष्य में वहां की राजनीति में हिस्सा लेने की संभावना से इनकार नहीं किया।

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