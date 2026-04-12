UAE में शीर्ष नेताओं से मिले जयशंकर, PM मोदी का खास संदेश पहुंचाया

S. Jaishankar ने United Arab Emirates में Narendra Modi का संदेश पहुंचाया और भारतीय प्रवासियों के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही भारत ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता को लेकर अपनी “बड़ी हिस्सेदारी” पर जोर दिया।

International Desk: एस जयशंकर (S. Jaishankar) ने United Arab Emirates के दौरे के दौरान वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और Narendra Modi का खास संदेश पहुंचाया। उन्होंने यूएई सरकार को कठिन समय में भारतीय समुदाय की मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। जयशंकर ने Mohamed bin Zayed Al Nahyan से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान ऊर्जा, व्यापार और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई।

उन्होंने दुबई के क्राउन प्रिंस Hamdan bin Mohammed Al Maktoum और विदेश मंत्री Abdullah bin Zayed Al Nahyan से भी मुलाकात की। इन बैठकों में भारत-यूएई संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस दौरे का एक बड़ा फोकस यूएई में रह रहे करीब 35 लाख भारतीयों की सुरक्षा और भलाई रहा। जयशंकर ने भारतीय समुदाय से मुलाकात कर उनकी स्थिति जानी और उनकी भावनाएं यूएई नेतृत्व तक पहुंचाईं। उन्होंने कहा कि हाल के पश्चिम एशिया के संघर्ष के दौरान भारतीयों की सुरक्षा भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।

उन्होंने यूएई सरकार की सराहना की कि उसने इस कठिन समय में भारतीयों का ध्यान रखा।जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत के पश्चिम एशिया में “बड़े हित” जुड़े हुए हैं, इसलिए क्षेत्र में शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। उन्होंने मौजूदा तनाव को देखते हुए कूटनीतिक बातचीत और शांति प्रयासों पर जोर दिया। इस यात्रा के दौरान भारत और यूएई के बीच “Comprehensive Strategic Partnership” को और मजबूत करने की बात भी हुई। दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय शांति पर सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई।

