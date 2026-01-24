Main Menu

डोली उठने से पहले उठीं अर्थियां! शादी समारोह में मौत का तांडव, अचानक ब्लास्ट से मच गया कोहराम, कई लोगों की मौत

Edited By Updated: 24 Jan, 2026 09:00 AM

pakistan wedding celebrations marred by mourning 7 killed in suicide attack

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहाँ के डेरा इस्माइल खान जिले में एक शादी समारोह के दौरान हुए भीषण आत्मघाती हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 25 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना की पूरी...

इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहाँ के डेरा इस्माइल खान जिले में एक शादी समारोह के दौरान हुए भीषण आत्मघाती हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 25 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना की पूरी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है।

शादी की खुशियां मातम में बदलीं

यह हमला शुक्रवार शाम को डेरा इस्माइल खान के कुरैशी मोड़ के पास स्थित एक घर में हुआ। जिस समय धमाका हुआ उस वक्त घर में शादी का जश्न चल रहा था और मेहमान ढोल की थाप पर नाच रहे थे। तभी एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि कमरे की छत गिर गई जिससे मलबे के नीचे कई लोग दब गए।

शांति समिति के नेता को बनाया निशाना

खबरों के अनुसार यह हमला शांति समिति (Peace Committee) के प्रमुख सदस्य नूर आलम महसूद के घर को निशाना बनाकर किया गया था। मारे गए लोगों में एक प्रमुख नाम वहीदुल्लाह महसूद (जिगरी महसूद) का भी है जो शांति समिति के महत्वपूर्ण सदस्य थे। ये समितियां इलाके में आतंकवाद के खिलाफ स्थानीय स्तर पर काम करती हैं।

बचाव कार्य और अस्पताल की स्थिति

घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता बिलाल अहमद फैजी ने बताया कि मलबे से शवों और घायलों को निकालने के लिए आपदा राहत वाहनों और एंबुलेंस को तैनात किया गया है। घायलों को पास के जिला मुख्यालय अस्पताल (DHQ) में भर्ती कराया गया है जहां कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में आपातकाल (इमरजेंसी) घोषित कर दी गई है।

सरकार की प्रतिक्रिया

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक (IG) से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों को बेहतरीन इलाज उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि शांति भंग करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

