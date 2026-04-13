दोहरी टेंशन झेल रहा ईरानः 45 दिन से दुनिया से कटा देश, समुद्र में भी बढ़ा तनाव

Iran में 45 दिनों से इंटरनेट लगभग बंद है, जिससे देश डिजिटल रूप से अलग-थलग हो गया है। इसी बीच United States की नाकेबंदी योजना पर ईरान ने कड़ा विरोध जताते हुए खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चेतावनी दी है।

International Desk: ईरान Iran में पिछले 45 दिनों से इंटरनेट सेवाएं लगभग पूरी तरह बंद हैं। साइबर निगरानी संस्था NetBlocks के अनुसार, देश में “near blackout” की स्थिति है और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी 1,056 घंटे से अधिक समय से बाधित है। यह इंटरनेट बंदी उस समय शुरू हुई थी जब United States और Israel ने ईरान पर सैन्य हमले किए थे। इसके बाद से ईरानी सरकार ने बाहरी डिजिटल संपर्क पर लगभग पूरी तरह रोक लगा दी है। इससे पहले भी जनवरी में सरकार ने देशभर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई हफ्तों तक इंटरनेट बंद किया था। मौजूदा ब्लैकआउट ने आम नागरिकों को दुनिया से लगभग काट दिया है।

इंटरनेट संकट के साथ-साथ क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ता जा रहा है। ईरान ने United States की उस योजना का कड़ा विरोध किया है, जिसमें उसके बंदरगाहों पर नाकेबंदी की बात कही गई है। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि Persian Gulf और Gulf of Oman में सुरक्षा “या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं”अगर ईरान के बंदरगाह असुरक्षित हुए, तो क्षेत्र के अन्य बंदरगाह भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ईरान ने Strait of Hormuz पर नियंत्रण बनाए रखने की बात कही है। उसने कहा कि दुश्मन देशों से जुड़े जहाजों को गुजरने नहीं दिया जाएगा व अन्य जहाजों को नियमों के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

ईरान ने अमेरिका के कदम को “गैरकानूनी” बताते हुए इसे समुद्री डकैती (piracy) जैसा बताया है। वहीं United States Central Command ने घोषणा की है कि वह 13 अप्रैल से ईरान के बंदरगाहों पर आने-जाने वाले जहाजों पर नाकेबंदी लागू करेगा। हालांकि, उसने कहा है कि अन्य देशों के जहाजों की आवाजाही को रोका नहीं जाएगा। ईरान इस समय दोहरे संकट से जूझ रहा है। एक तरफ डिजिटल ब्लैकआउट और दूसरी तरफ बढ़ता सैन्य व समुद्री तनाव। यह स्थिति न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है।

