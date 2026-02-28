कतर के रिहायशी इलाके में ईरानी मिसाइल का धमाका; आंखों के सामने मौत गिरती देख भागे लोग, दिल दहला देगा ये Video

Edited By Tanuja,Updated: 28 Feb, 2026 06:44 PM
कतर में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किए जाने के बाद उसका मलबा रिहायशी इलाके में गिरा और जोरदार धमाका हुआ। सामने आए वीडियो में आग का गोला और दहशत में भागते लोग दिखे। हमले ने खाड़ी क्षेत्र में तनाव और सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया।
International Desk: कतर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें ईरान की एक इंटरसेप्ट की गई बैलिस्टिक मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरते और विस्फोट करते दिख रही है। बताया जा रहा है कि यह घटना राजधानी Doha के बाहरी हिस्से में हुई। वीडियो में पहले आसमान में तेज रोशनी की लकीर दिखाई देती है, फिर हवा में इंटरसेप्शन के बाद मलबा नीचे गिरता है और कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाका होता है। विस्फोट के बाद आग का बड़ा गोला और धुएं का गुबार उठता दिखता है। आसपास खड़े लोग चीखते हुए भागते नजर आते हैं।
“आंखों के सामने मौत गिरती देखी”
वीडियो में मौजूद एक व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा है-“कुछ ही दूरी पर मिसाइल गिरती देखना… इससे ज्यादा भयावह कुछ नहीं हो सकता।” यह घटना दिखाती है कि आधुनिक युद्ध में इंटरसेप्टेड हथियार भी नागरिकों के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं।
क्या हुआ था?
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मिसाइल ईरान की ओर से दागी गई थी और उसका लक्ष्य खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे। कतर में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का प्रमुख एयरबेस मौजूद है, जिसे क्षेत्र का अहम रणनीतिक केंद्र माना जाता है। इंटरसेप्शन के दौरान मिसाइल हवा में नष्ट कर दी गई, लेकिन उसके बड़े टुकड़े रिहायशी क्षेत्र में गिर गए।
धमाके का असर
- कई इमारतों के शीशे टूट गए।
- सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा।
- स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।
- एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची।
हालांकि आधिकारिक तौर पर हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर साझा वीडियो में भारी नुकसान दिखाई दे रहा है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। इससे पहले Donald Trump ने ईरान पर व्यापक सैन्य अभियान की घोषणा की थी और ईरानी नेतृत्व के खिलाफ कड़ा बयान दिया था। ईरान ने भी पलटवार में इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया।
एयरस्पेस और सुरक्षा अलर्ट
घटना के बाद कतर सहित कई खाड़ी देशों ने हाई अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से घरों में रहने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब खाड़ी क्षेत्र पर टिकी हैं।