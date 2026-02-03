PAK सेना पर मुस्कुराते हुए गोली चलाती रही बलूच महिला ‘फिदायीन’, मरने के पहले दिया आजादी वाला मैसेज (Video)

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंसा फिर तेज हो गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़ा हमला शुरू किया है, जिसे उसने “ऑपरेशन हेरोफ फेज-2” नाम दिया है।

इंटरनेशनल डेस्कः पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंसा फिर तेज हो गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़ा हमला शुरू किया है, जिसे उसने “ऑपरेशन हेरोफ फेज-2” नाम दिया है। इसी बीच BLA ने अपने एक आत्मघाती महिला लड़ाके (फिदायीन) का वीडियो जारी किया है, जिसने हमले के दौरान लड़ते-लड़ते जान गंवा दी।

इस महिला का नाम हवा बलोच बताया गया है। वीडियो में वह पाकिस्तानी सुरक्षाबलों पर गोली चलाती दिख रही है। BLA ने कहा है कि यह वीडियो उसकी मौत से 12 घंटे पहले रिकॉर्ड किया गया था और यही उसका आखिरी संदेश था। यह वीडियो देर रात या सुबह-सुबह मोबाइल फोन से बनाया गया लगता है।

हवा बलोच का आखिरी संदेश — “बलूच देश जागो”

वीडियो में हवा बलोच लाल-नीले रंग का कुर्ता और BLA की टोपी पहने दिखती है। वह कैमरे की ओर देखते हुए कहती है: “आज तुम्हारी एक बहन पंजाबी सेना का सामना कर रही है। अब तुम्हें भी साहस दिखाना होगा। हमारे पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।”

वह आगे कहती है: “पाकिस्तान डर के कारण सामने नहीं आ रहा। वे हमसे आमने-सामने नहीं लड़ सकते। आज खुशी का दिन है, क्योंकि हम दुश्मन को दिखा देंगे कि बलूच महिलाओं को दबाया नहीं जा सकता।” जब दूसरा लड़ाका उससे पूछता है कि लड़ाई कैसी चल रही है, तो वह मुस्कुराते हुए जवाब देती है — “युद्ध मजेदार है।” उसका कॉल-साइन “ड्रोशुम” था। वह कहती है कि पाकिस्तानी सैनिक दूर से गोली चला रहे हैं, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे। हवा बलोच यह भी दावा करती है कि उसने और उसके साथियों ने ग्वादर फ्रंट पर कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और अब दुश्मन खेमे में मातम छाया हुआ है।

Baloch Liberation Army Video:



“During Operation Herof, Phase Two at the Gwadar Front, Fidayee Hawa Baloch fought selflessly, shoulder to shoulder with fellow Fidayeen. This was her final message, sent twelve hours before her martyrdom.” pic.twitter.com/tedajNIjkD — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 2, 2026

उसका बलूचिस्तान को आखिरी संदेश

मरने से पहले उसने कहा: “बलूच देश को जागना होगा। हमें अपने लड़ाकों के साथ खड़ा होना होगा। दुश्मन कमजोर हो चुका है। उनसे कोई समझौता नहीं हो सकता।” उसने यह भी कहा कि कुछ लोग पैसों के लिए पाकिस्तानी सेना के लिए जासूसी कर रहे हैं, जबकि बलूच लड़ाके अपनी जान दे रहे हैं। वीडियो के अंत में हवा बलोच और एक अन्य लड़ाके की खून से सनी लाश जमीन पर पड़ी दिखाई देती है।

कौन थी हवा बलोच?

वह Gen-Z (युवा पीढ़ी) की महिला थी। उसके पिता भी BLA के लड़ाके थे और 2021 में पाकिस्तानी सेना ने उन्हें मार दिया था। वह पढ़ी-लिखी थी, लेकिन बाद में विद्रोही आंदोलन में शामिल हो गई। यह दिखाता है कि अब पढ़े-लिखे युवा भी बलूच आंदोलन से जुड़ रहे हैं।



एक और महिला फिदायीन: आसिफा मेंगल

BLA ने एक और महिला लड़ाके आसिफा मेंगल (24) का भी जिक्र किया है। उसने 31 जनवरी 2026 को नोशकी में ISI मुख्यालय पर कार बम हमला (VBIED) किया था और इसमें उसकी भी मौत हो गई।

बलूचिस्तान में युद्ध की स्थिति

BLA का दावा है कि उसके हमले 40 घंटे से ज्यादा चले और उसने 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान सरकार कहती है उसने जवाबी कार्रवाई में 145 BLA लड़ाकों को मार दिया,उसके अपने सिर्फ 17 सैनिक मारे गए।

आखिर बलूचिस्तान में लड़ाई क्यों हो रही है?