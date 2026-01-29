पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्टार Alina Amir का प्राइवेट वीडियो Leak, खूब हो रहा वायरल

पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्टार अलीना आमिर ने अपनी प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया

अमृतसर/लाहौर(कक्कड़): पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्टार अलीना आमिर ने अपनी प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से बहुत ही गुस्से से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसे 'ए.आई.' से बनाया गया है। अलीना ने इस विषय पर पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से इस मामले में ध्यान देने और ऐसे वीडियो फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

जानकारी के अनुसार बिना यह देखे के वीडियो डीपफेक है लोगों ने इस ट्रेंड कर दिया है यह लोगों की घटिया मानसिकता है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट उसे पर कहा कि मैं इस मामले पर एक हफ्ते से खामोश थी और सब कुछ देख रही थी लेकिन जब सैंकड़ों की संख्या में अलीना आमिर के लीक वीडियो वाले पोस्ट देखे तो सोचा कि मैं इसका जवाब दूं, क्योंकि यह फर्जी है और मुझे यह समझ नहीं आता लोग किसी लड़की को बदनाम करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, वीडियो शेयर करते हुए लोग यह भी नहीं जानना चाहते हैं कि वह असली है या नकली।

अलीना आमिर ने कहा कि पाकिस्तानी पंजाब साइबर क्राइम डिपार्मेंट महिलाओं के खिलाफ इस तरह के मामले में सख्त है। इस मामले में मैं भी अधिकारियों से अपील करती हूं कि वह मेरी फर्जी वीडियो बनाकर फैलाने वाले लोगों को कड़ी सजा दे और ऐसे लोगों को सजा जरूरी है। अलीना के सोशल मीडिया लाखों की संख्या में फॉलोवर्स हैं और वह लगातार अपने वीडियो शेयर करती है और उनके वीडियो यूजर पसंद करते हैं, लेकिन इस बार वह अपनी 5 मिनट 24 सैकंड के नकली वीडियो लीक होने की बात को लेकर चर्चा में है और अलीना लाहौर की रहने वाली है केवल लाहौर शहर के ही हजारों की संख्या में उसके फॉलोवर्स हैं।