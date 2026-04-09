अमेरिकी सांसद की चेतावनीः ट्रंप का NATO छोड़ने का प्लान ‘गैरकानूनी’, रूस-चीन उठा लेंगे फायदा !

अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि बिना कांग्रेस की मंजूरी के NATO से बाहर निकलना गैरकानूनी होगा। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान अमेरिका की सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं और रूस-चीन जैसे विरोधियों को मजबूत कर सकते हैं।

Washington: अमेरिका में NATO को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद Raja Krishnamoorthi ने राष्ट्रपति Donald Trump को सख्त चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने बिना कांग्रेस की मंजूरी के NATO से बाहर निकलने की कोशिश की, तो यह पूरी तरह गैरकानूनी होगा। यह बयान उस समय आया जब ट्रंप ने हाल ही में NATO छोड़ने पर विचार करने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिका को इस सैन्य गठबंधन की जरूरत नहीं है और इस फैसले के लिए उन्हें कांग्रेस की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इन बयानों ने वाशिंगटन में चिंता बढ़ा दी है।

सांसद कृष्णमूर्ति ने ट्रंप को लिखे पत्र में कहा कि NATO से एकतरफा बाहर निकलना न केवल रणनीतिक रूप से गलत होगा, बल्कि मौजूदा कानून के खिलाफ भी है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कदम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करेगा और उसके दुश्मनों को फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने 2024 के रक्षा कानून (National Defense Authorization Act) का हवाला देते हुए बताया कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के NATO से बाहर नहीं निकल सकता। इसके लिए या तो सीनेट के दो-तिहाई सदस्यों की सहमति चाहिए या फिर संसद का विशेष कानून पास होना जरूरी है।

कृष्णमूर्ति ने यह भी चेतावनी दी कि सिर्फ इस तरह के बयान देना भी खतरनाक है। इससे NATO जैसे मजबूत गठबंधन की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका पीछे हटता है, तो रूस और चीन जैसे देश और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। NATO, यानी North Atlantic Treaty Organization, 1949 में बना था और यह अमेरिका और यूरोप के देशों के बीच एक अहम सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा है, यानी किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। अंत में, सांसद ने ट्रंप से अपील की कि वे अपने रुख पर फिर से विचार करें और उन अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं, जिन्होंने दशकों से वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है।

