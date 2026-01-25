Main Menu

कनाडा फिर ट्रंप के निशाने पर, 100% टैरिफ की दी धमकी, कहा- इस देश से दूर रहो वर्ना...

25 Jan, 2026

trump threatens 100 tariffs on canada

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी दी है कि अगर उसने चीन के साथ कोई व्यापारिक समझौता किया, तो अमेरिका सभी कनाडाई उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाएगा। इस बयान से अमेरिका-कनाडा रिश्तों और वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ने की आशंका है।

Washington: दुनिया भर में एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति चर्चा में है। इस बार निशाने पर है अमेरिका का करीबी सहयोगी कनाडा। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कनाडा चीन के साथ कोई भी व्यापारिक समझौता करता है, तो अमेरिका कनाडा से आने वाले सभी उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा देगा। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि कनाडा यह गलतफहमी न पाले कि वह चीन के सामान को अमेरिका भेजने का रास्ता बन सकता है। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का नाम लेते हुए कहा कि अमेरिका अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा।

 

ट्रंप ने अपने बयान में चीन पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चीन कनाडा के व्यापार, समाज और जीवनशैली को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी के साथ उन्होंने दोहराया कि चीन के साथ किसी भी तरह की डील होने पर अमेरिका तुरंत सख्त आर्थिक कदम उठाएगा। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाकर किसी देश पर दबाव बनाने की कोशिश की हो। अपने हालिया बयानों में वे कई बार कह चुके हैं कि जो देश अमेरिकी हितों के खिलाफ कदम उठाएंगे, उन्हें भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप के इस बयान से अमेरिका-कनाडा रिश्तों में तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की धमकियां वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता और अस्थिरता को और बढ़ा सकती हैं।

