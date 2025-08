Video:यूक्रेनी ड्रोन अटैक से रूस तेल डिपो में लगी भीषण आग, रूस ने भी दागे 76 ड्रोन और 7 मिसाइलें

International Desk: रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में ड्रोन हमलों का सिलसिला और तेज हो गया है। ताजा हमले में यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के काला सागर तट पर स्थित प्रसिद्ध रिसॉर्ट शहर सोची के पास एक तेल डिपो को निशाना बनाया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। क्रास्नोडार क्षेत्र के गवर्नर वेनियामिन कोंड्राटयेव ने बताया कि ड्रोन के मलबे के गिरने से तेल डिपो के ईंधन टैंक में आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए 120 से अधिक दमकलकर्मियों को लगाया गया है। सोशल मीडिया पर शेयर हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि तेल डिपो से काले धुएं का विशाल गुबार उठ रहा है।

🔥 Sochi on fire. Literally. “Yoohoo! Second hit!” screams in the background As drones strike a russian oil depot. About 20 explosions, fuel tank ablaze, Fire spreading fast. Spa season’s over. Welcome to the real heat. pic.twitter.com/iwAP99htQE — Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) August 3, 2025

सोची एयरपोर्ट पर उड़ानें रोकी गईं

इस घटना के बाद रूस के नागरिक उड्डयन विभाग रोसावियात्सिया ने एहतियातन सोची एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया है। इसी बीच वोरोनिश क्षेत्र में एक अन्य ड्रोन हमले में चार लोग घायल हुए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रविवार रात तक रूस और काला सागर के ऊपर से कुल 93 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए।

#BREAKING: Ukrainian Drone Strike Sparks Massive Blaze at Russian Oil Depot in Sochi

A Ukrainian drone attack has ignited a huge fire at an oil depot in Sochi, Russia, disrupting air traffic and prompting a response from more than 120 firefighters. The targeted facility is… pic.twitter.com/ByXljbtb1e