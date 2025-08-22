Main Menu

  • इस मशहूर और सबसे दयालु जज ने 88 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, यह खतरनाक बीमारी बनी मौत की वजह

इस मशहूर और सबसे दयालु जज ने 88 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, यह खतरनाक बीमारी बनी मौत की वजह

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 22 Aug, 2025 01:28 PM

us judge frank caprio dies at the age of 88

अमेरिका के सबसे लोकप्रिय और दयालु जजों में से एक फ्रैंक कैप्रियो का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन का कारण पैंक्रियाटिक कैंसर था। जज कैप्रियो को उनके अनोखे और इंसानियत भरे फैसलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। उनके जाने से उनके...

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका के सबसे लोकप्रिय और दयालु जजों में से एक फ्रैंक कैप्रियो का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन का कारण पैंक्रियाटिक कैंसर था। जज कैप्रियो को उनके अनोखे और इंसानियत भरे फैसलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। उनके जाने से उनके लाखों प्रशंसक दुखी हैं।

'कैच इन प्रोविडेंस' से मिली दुनिया भर में पहचान

जज फ्रैंक कैप्रियो ने रियलिटी शो 'कैच इन प्रोविडेंस' के जरिए दुनियाभर में लोकप्रियता हासिल की। इस शो में वे ट्रैफिक उल्लंघन और छोटे-मोटे मामलों की सुनवाई करते थे। उनका सुनवाई का तरीका बेहद दयालु और समझदारी भरा होता था। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति का ओवरस्पीडिंग का चालान माफ कर दिया था क्योंकि वह उनकी पहली गलती थी। इस तरह के फैसलों ने उन्हें "सबसे दयालु जज" के रूप में मशहूर कर दिया।

पैंक्रियाटिक कैंसर: एक घातक बीमारी

जज कैप्रियो की मौत का कारण बना पैंक्रियाटिक कैंसर जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक कैंसरों में से एक माना जाता है। यह कैंसर पेट के अंदर मौजूद महत्वपूर्ण अंग पैंक्रियाज में शुरू होता है जो पाचन और इंसुलिन बनाने का काम करता है।

इस बीमारी से जुड़ी मुख्य बातें:

➤ पहचान में मुश्किल: शुरुआती चरण में इस बीमारी के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते इसलिए इसका पता तब चलता है जब यह काफी बढ़ चुकी होती है।

➤ तेजी से फैलता है: यह कैंसर बहुत तेजी से फैलता है और आसपास के अंगों जैसे लिवर और पेट को भी प्रभावित कर सकता है जिससे इसका इलाज और मुश्किल हो जाता है।

➤ कम जीवित रहने की संभावना: इस कैंसर के मरीजों के लिए जीवित रहने की संभावना बहुत कम होती है खासकर अगर इसका पता आखिरी स्टेज में चले।

➤ प्रमुख लक्षण: पेट या पीठ में दर्द, अचानक वजन घटना, त्वचा और आँखों का पीलापन और भूख कम लगना इसके मुख्य लक्षण हैं।

