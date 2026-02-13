Main Menu

न्यूयॉर्क हत्या साजिश मामला: अमेरिकी न्याय विभाग ने उठाया बड़ा कानूनी कदम, निखल गुप्ता का नाम आया सामने

13 Feb, 2026

न्यूयॉर्क: अमेरिकी न्याय विभाग ने एक गंभीर अंतरराष्ट्रीय साजिश मामले में बड़ा कानूनी कदम उठाया है। विभाग ने घोषणा की है कि एक भारतीय सरकारी कर्मचारी से जुड़े नाकाम साजिश के आरोप लगाए गए हैं, जिसका उद्देश्य न्यूयॉर्क सिटी में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या करवाना था। इस मामले में केंद्रीय चेहरा भारतीय नागरिक निखल गुप्ता का नाम सामने आया है। अमेरिकी प्रॉसिक्यूटरों के अनुसार, उन पर आरोप है कि उन्होंने किराए के हत्यारे की व्यवस्था की और हत्या की योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सक्रिय साझेदारी की।
 

अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक, निशाने पर रहने वाले व्यक्ति के रूप में अमेरिका आधारित सिख नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम लिया गया था। हालांकि, अमेरिकी एजेंसियों की कार्रवाई के चलते यह साजिश नाकाम रही और लक्ष्य की हत्या नहीं हो सकी। निखल गुप्ता को 2023 में चेक गणराज्य से गिरफ्तार किया गया था। बाद में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें अमेरिका भेजा गया, जहाँ इस समय फ़ेडरल अदालत में मामला विचाराधीन है। कल होने वाली अदालत की पेशी को केस के अगले कानूनी पड़ाव के रूप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
 

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाली सुनवाइयों में साक्ष्यों की प्रमाणिकता, साजिश की कानूनी परिभाषा और अंतरराष्ट्रीय भूमिकाओं से जुड़े बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। यह मामला केवल एक आपराधिक केस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव भारत-अमेरिका कूटनीतिक संबंधों, विदेशी धरती पर निशानाबंदी कार्रवाई और प्रवासी सुरक्षा चर्चा तक फैलते देखे जा रहे हैं। अदालत में होने वाली अगली कार्रवाई पर अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया, मानवाधिकार समूह और राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें टिकी हुई हैं।

