    अमेरिका का बदलाःसीरिया में हॉकी स्ट्राइक अभियान तेज, अल-कायदा का टॉप आतंकी किया ढेर

अमेरिका का बदलाःसीरिया में हॉकी स्ट्राइक अभियान तेज, अल-कायदा का टॉप आतंकी किया ढेर

Edited By Updated: 18 Jan, 2026 11:25 AM

us launches another retaliatory airstrike in syria

अमेरिका ने सीरिया में जवाबी कार्रवाई करते हुए अल-कायदा से जुड़े शीर्ष आतंकी बिलाल हसन अल-जासिम को मार गिराया। यह कार्रवाई उस हमले के जवाब में हुई, जिसमें दो अमेरिकी सैनिक और एक दुभाषिया मारे गए थे। सेंटकॉम ने कहा हमलावरों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना...

Washington: अमेरिका ने सीरिया में जवाबी हमलों के तीसरे दौर में अल-कायदा से जुड़े एक शीर्ष आतंकवादी नेता को मार गिराया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यह आतंकी उस इस्लामिक स्टेट (आईएस) सदस्य से सीधे तौर पर जुड़ा था, जिसने पिछले महीने सीरिया में घात लगाकर हमला किया था। उस हमले में दो अमेरिकी सैनिकों और एक असैन्य दुभाषिए की मौत हो गई थी। ‘यूएस सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम)’ ने बताया कि शुक्रवार को उत्तर-पश्चिमी सीरिया में किए गए सटीक हमले में बिलाल हसन अल-जासिम मारा गया। सेंटकॉम के अनुसार, वह एक शीर्ष आतंकी साजिशकर्ता था और 13 दिसंबर को हुए उस हमले से सीधे तौर पर जुड़ा था, जिसमें सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस-टोवार, सार्जेंट विलियम नथानियल हॉवर्ड और अमेरिकी असैन्य दुभाषिया अयाद मंसूर सकात की जान गई थी।

 

अमेरिकी कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा, “तीन अमेरिकियों की मौत से जुड़े आतंकी का सफाया यह साफ करता है कि हमारे बलों पर हमला करने वालों का पीछा करने का हमारा संकल्प अडिग है। जो लोग अमेरिकी नागरिकों और सैनिकों पर हमले करते हैं, उनकी योजना बनाते हैं या उकसाते हैं उनके लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं। हम आपको खोज निकालेंगे।” यह कार्रवाई उस व्यापक अमेरिकी अभियान का हिस्सा है, जिसका आदेश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों पर हुए घातक हमले के बाद दिया था। इस अभियान का मकसद उन ‘आईएसआईएस के गुंडों’ को निशाना बनाना है, जो तानाशाह बशर अल-असद के सत्ता से हटने के बाद फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटकॉम ने बताया कि ‘हॉकी स्ट्राइक’ नामक इस अभियान के तहत अमेरिका और उसके साझेदार जॉर्डन और सीरिया ने अब तक आईएस के बुनियादी ढांचे और हथियारों से जुड़े 100 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है।


 

