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'हम घरों में घुसेंगे और कोलकाता पर करेंगे अटैक...' राजनाथ सिंह की चेतावनी के बाद पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दी धमकी

Edited By Updated: 06 Apr, 2026 09:30 AM

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Khwaja Asif Threat to India: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत कोई “गलत कदम” उठाता है...

Khwaja Asif Threat to India: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत कोई “गलत कदम” उठाता है, तो पाकिस्तान कड़ा जवाब देगा। उन्होंने यह भी कहा कि उकसावे की स्थिति में पाकिस्तान कोलकाता को निशाना बना सकता है।

ख्वाजा आसिफ ने दी ये चेतावनी 
ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत “फॉल्स फ्लैग” ऑपरेशन करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि, उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने कहा, “अगर भारत इस बार कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, तो इंशाअल्लाह हम जवाब कोलकाता तक ले जाएंगे।” आसिफ ने लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर अपने गृहनगर सियालकोट में पत्रकारों से बात करते हुए कहा।

आसिफ ने किया ये दावा 
आसिफ ने यह भी दावा किया कि ऐसी खबरें हैं कि उनके अपने आदमियों के माध्यम से या हिरासत में लिए गए पाकिस्तानियों के माध्यम से एक झूठा अभियान चलाया गया है, जिसमें कुछ शवों को कहीं लिटाकर यह कहा गया है कि "वे आतंकवादी थे और उन्होंने ऐसा-ऐसा किया था।" उन्होंने अपने इस दावे के कोई सबूत नहीं दिए। उन्होंने दावा किया कि एक संभावित "झूठे झंडे" की साजिश के संकेत मिले हैं, जिसमें "उनके अपने आदमी या उनकी हिरासत में लिए गए पाकिस्तानी" शामिल हो सकते हैं, जिससे पता चलता है कि शवों को वहां रखा जा सकता है और आतंकवाद का आरोप लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि भारत की किसी भी कार्रवाई का पाकिस्तान की ओर से “तेज, संतुलित और निर्णायक” जवाब दिया जाएगा। भारत को पिछले साल से भी ज्यादा अपमान सहना पड़ेगा। इस बार संघर्ष 200 से 250 किलोमीटर तक सीमित नहीं रहेगा। हम उनके इलाके में घुसेंगे और उनके घरों में ही उन पर हमला करेंगे। 

राजनाथ सिंह के बयान के बाद आई आसिफ की यह टिप्पणी
बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ की यह टिप्पणी भारत के रक्षा मंत्री Rajnath Singh के सख्त बयान के बाद आई है। सिंह ने कहा था कि किसी भी तरह के दुस्साहस का भारत “कड़ा और निर्णायक” जवाब देगा। केरल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि 22 अप्रैल को हुए इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक तनाव और संघर्ष चला था। सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा, “अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ने फिर ऐसी हरकत की, तो हमारी सेना ऐसा जवाब देगी जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे।”

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