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Daily horoscope : इन राशियों की बदलेगी किस्मत, पढ़ें दैनिक राशिफल

Edited By Updated: 06 Apr, 2026 07:57 AM

aaj ka rashifal

मेष : सितारा सेहत के लिए ढीला, खान-पान लिमिट में रखना सही रहेगा, दूसरों के झमेलों में भी

मेष : सितारा सेहत के लिए ढीला, खान-पान लिमिट में रखना सही रहेगा, दूसरों के झमेलों में भी न फंसना सही रहेगा, मन भी टैंस सा रहेगा।

वृष: व्यापारिक तथा कामकाजी दशा संतोषजनक, कोई भी यत्न अनमने मन के साथ न करें, मगर फैमिली फ्रंट पर टैंशन-तनातनी रहने का डर।

मिथुन: दुश्मनों को कमजोर समझने की भूल न करें, क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तुले हुए नजर आएंगे।

कर्क: ध्यान रखें कि सोच-विचार में प्रभावी रहने वाली नैगेटिविटी के कारण आपसे कुछ गलत न हो जाए, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।

सिंह : कोर्ट-कचहरी में जाने से संकोच करें क्योंकि वहां आपकी कोई खास सुनवाई नहीं होगी, मन भी परेशान सा रहेगा।

कन्या : कामकाजी साथी तथा जानकार लोग आपके साथ टकराव रख सकते हैं, इसलिए उनसे सचेत रहें।

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तुला: ध्यान रखें कि लेन-देन के काम निपटाते समय आपकी कोई पेमैंट न किसी के नीचे फंस जाए।

वृश्चिक: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, गलत तथा बेकार कामों की तरफ भटकते मन पर जब्त रखें।

धनु : सितारा उलझनों, झमेलों, पेचीदगियों वाला, इसलिए किसी भी काम या यत्न को हाथ में न लेना ठीक रहेगा।

मकर: मिट्टी, रेता, बजरी, टिम्बर तथा कंस्ट्रक्शन मैटीरियल का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

कुंभ: सरकारी कामों के लिए समय परेशानी वाला, इसलिए सरकार दरबार में जाने से बचना ठीक रहेगा।

मीन : समय आम कामों में बाधाओं-मुश्किलों वाला, किसी भी यत्न के सिरे चढ़ने की आशा न होगी।

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