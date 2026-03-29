ईरान की अमेरिका को सीधी चेतावनी! “Welcome to Hell”, जमीनी हमला हुआ तो ताबूत में लौटेंगे सैनिक

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच बयानबाजी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ईरानी अखबार ने “Welcome to Hell” लिखकर अमेरिका को चेतावनी दी है। जमीनी कार्रवाई की आशंका के बीच ईरान ने कड़ा जवाब देने की बात कही, जिससे मिडिल ईस्ट और वैश्विक हालात और बिगड़ सकते हैं।

International Desk: ईरान (Iran) और अमेरिका (United States) के बीच तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। ईरान के प्रमुख अंग्रेज़ी अखबार Tehran Times ने अपने फ्रंट पेज पर “Welcome to Hell” लिखकर अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरानी जमीन पर उतरे, तो वे “ताबूत में ही वापस जाएंगे।” रिपोर्ट्स के मुताबिक, Donald Trump प्रशासन मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। इसमें 82nd Airborne Division जैसे तेजी से तैनात होने वाले विशेष बल शामिल हो सकते हैं।

यह कदम अमेरिका को युद्ध में ज्यादा सैन्य विकल्प देगा, खासकर ऐसे समय में जब क्षेत्र में पहले से ही हजारों सैनिक और मरीन तैनात किए जा चुके हैं। हालांकि ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि शांति वार्ता अच्छी चल रही है और जमीनी हमले की संभावना कम है, लेकिन सैन्य तैयारियां कुछ और ही संकेत दे रही हैं।रिपोर्ट्स के अनुसार, इन सैनिकों को ईरान के नजदीक रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया जा सकता है, जैसे Kharg Island, जो ईरान का प्रमुख तेल निर्यात केंद्र है।

ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है, तो वह पूरे क्षेत्र में जवाब देगा। इसमें यमन में उसके सहयोगी हूती विद्रोहियों को सक्रिय करना शामिल हो सकता है, जो रेड सी में जहाजों पर हमले कर सकते हैं। स्थिति और गंभीर इसलिए भी है क्योंकि Strait of Hormuz पहले से ही तनाव में है। अगर संघर्ष यहां या रेड सी तक फैलता है, तो वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसी बीच Israel ने तेहरान और बेरूत में हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल का कहना है कि वह ईरान और Hezbollah से जुड़े ठिकानों को निशाना बना रहा है।

