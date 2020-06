एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि वायरस काफी आक्रमक ढंग से फैल रहा है। किसी टीका या उपचार की खोज होने तक इंतजार करने की बजाय हम संपर्क का पता लगाने, सामाजिक दूरी आदि जैसे उपायों से इसके प्रसार को रोक सकते हैं। उन्होंने कहा “अब तक एक करोड़ से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 10 लाख से अधिक लोग अपनी जान गँवा चुके हैं। हमें जिन उपायों के बारे में पता है उन्हें अपनाकर इसे रोका जा सकता था। टीका और उपचार इन उपायों के ऊपर अपना योगदान देंगे।” WHO प्रमुख ने कहा कि यदि सरकारें पूरी गंभीरता से अपना काम करती हैं और सामुदायिक स्तर पर लोग अपना योगदान देते हैं तो इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है।

जिनेवा: कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि वह इसके वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए अगले सप्ताह विशेषज्ञों का एक दल चीन भेजेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. तेद्रोस गेब्रियेसस ने कोविड-19 पर नियमित प्रेसवार्ता के दौरान सोमवार को कहा “WHO हमेशा से कहता रहा है कि वायरस के स्रोत की जानकारी बेहद अहम है। हम वायरस से तभी बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं जब हमें उसके बारे में सब कुछ पता हो, यह भी कि यह कैसे शुरू हुआ। हम इसकी तैयारी के लिए अगले सप्ताह एक दल को चीन भेज रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमें यह मालूम हो सकेगा कि इस वायरस की शुरुआत कैसे हुई और भविष्य के लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं।”

कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि वह इसके वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए अगले ...

Stories You May Like