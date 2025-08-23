शर्मनाक घटना! 16 साल की नाबालिग के साथ चलती कार में गैंगरेप, मंदिर में माथा टेककर कार में  बिठाया और फिर...

कोलकाता में ही एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक मॉडल ने दो लोगों पर फिल्म में काम दिलाने का लालच देकर कई बार गैंगरेप करने का आरोप लगाया है।

नेशनल डेस्क: त्रिपुरा के गोमती जिले में एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ चलती कार में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो संदिग्धों मिथुन देबनाथ (24) और बोवर देबबर्मा (24) को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी गोमती जिले के महारानी इलाके के ही रहने वाले हैं।

पुलिस ने बताया कि गुरुवार शाम नाबालिग लड़की अपने दो पड़ोसियों के साथ उदयपुर स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर गई थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद आरोपी उन्हें कार में बिठाकर उदयपुर रेलवे स्टेशन की तरफ ले गए। पीड़िता के बयान के अनुसार रास्ते में चलती कार के अंदर ही मिथुन और बोवर ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई

शुरुआत में पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन पीड़िता के बयान के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी मिथुन देबनाथ पीड़िता का रिश्तेदार है। पीड़िता के परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई कार की फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया है ताकि कानूनी प्रक्रिया को मजबूती मिल सके। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहन और त्वरित जांच की जाएगी और आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है।

कोलकाता में मॉडल के साथ गैंगरेप का मामला

इसी बीच कोलकाता में भी एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक मॉडल ने दो लोगों के खिलाफ गैंगरेप का आरोप लगाया है। मॉडल का कहना है कि आरोपियों ने उसे फिल्मों में काम दिलाने का झांसा दिया और 2023 में अलग-अलग जगहों पर उसके साथ कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया।

मॉडल ने यह शिकायत एक हफ्ते पहले दक्षिण कोलकाता के कस्बा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। कोलकाता पुलिस के संयुक्त आयुक्त रूपेश कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।