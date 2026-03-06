Main Menu

खाटूश्यामजी मंदिर में घुसे 2 आतंकवादी, श्रद्धालुओं में मचा हड़कंप, फिर जो हुआ....एटीएस के Mock Drill ने सबको चौंकाया

06 Mar, 2026

2 terrorists entered khatushyamji temple ats mock drill shocked everyone

सीकर के सुप्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर में शुक्रवार को एटीएस (ATS) द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए एक मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई में जवानों ने मंदिर में छिपे दो काल्पनिक आतंकवादियों को ढेर कर हथियार बरामद किए।

नेशनल डेस्क: विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर परिसर शुक्रवार को उस समय सुरक्षा छावनी में तब्दील हो गया, जब मंदिर में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर एटीएस (Anti-Terrorist Squad) की टीम ने अचानक धावा बोल दिया। हथियारों से लैस जवानों की त्वरित कार्रवाई और घेराबंदी को देखकर परिसर में हड़कंप मच गया, लेकिन कुछ ही देर बाद जब सच्चाई सामने आई तो सभी ने राहत की सांस ली। 

त्वरित कार्रवाई और जवाबी हमला 

आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलते ही एटीएस के जवानों ने मोर्चा संभाला और योजनाबद्ध तरीके से मंदिर परिसर में प्रवेश किया। कुछ ही मिनटों के भीतर टीम ने कड़ा संघर्ष करते हुए दो काल्पनिक आतंकवादियों को ढेर कर दिया। कार्रवाई के दौरान जवानों ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद करने का प्रदर्शन भी किया। 

सुरक्षा परखने के लिए था अभ्यास 

जैसे ही एटीएस के अधिकारियों ने इसे मॉकड्रिल घोषित किया, वहां मौजूद श्रद्धालुओं और मंदिर प्रशासन की चिंता दूर हुई। इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता की जांच करना, भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों पर क्विक रिस्पॉन्स टाइम को मापना और मंदिर की सुरक्षा घेराबंदी और समन्वय को और अधिक पुख्ता करना है। 

चौथी बार हुआ सुरक्षा अभ्यास 

गौरतलब है कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र खाटू श्याम मंदिर की संवेदनशीलता को देखते हुए एटीएस अब तक यहां चार बार मॉकड्रिल कर चुकी है। इस सफल अभ्यास के दौरान एटीएस टीम के साथ मंदिर सुरक्षा गार्ड प्रभारी रघुनाथ सिंह, मंदिर समिति के लक्ष्मीकांत रंगलालका सहित अन्य सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी भी मुस्तैद रहे।

 

