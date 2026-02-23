Main Menu

महाकाल के दर्शन कर लौट रहे थे घर, रास्ते में बिछ गई लाशें, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक में घुसी कार, मच गया कोहराम

23 Feb, 2026

four friends killed as car rams into truck on delhi mumbai expressway in kota

Kota Road Accident : राजस्थान के कोटा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर कानपुर लौट रहे चार दोस्तों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। यह भीषण दुर्घटना दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चेचट टोल प्लाजा के पास हुई जहां एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी।

लोहे का गोला बन गई कार, मौके पर ही थमी सांसें

हादसा इतना भयानक था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और इंजन के साथ अंदर तक धंस गया। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग कांप उठे। चश्मदीदों के मुताबिक कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि एयरबैग खुलने के बावजूद चारों युवकों को बचाया नहीं जा सका। सभी की मौके पर ही मौत हो गई।

कानपुर के रहने वाले थे चारों दोस्त

मृतक उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले थे। वे आपस में गहरे दोस्त थे और एक साथ धार्मिक यात्रा पर उज्जैन गए थे। ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद वे बेहद उत्साह के साथ अपने घर लौट रहे थे लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही हादसे की खबर कानपुर पहुंची चारों परिवारों में कोहराम मच गया।

कैसे हुआ हादसा? लापरवाही या थकान?

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार दुर्घटना की मुख्य वजह ओवरस्पीडिंग (तेज रफ्तार) मानी जा रही है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी सीधी और चौड़ी सड़कों पर अक्सर वाहन चालक रफ्तार पर नियंत्रण खो देते हैं। लंबी दूरी के सफर में थकान या चालक को झपकी आना भी हादसे का कारण हो सकता है। सूचना मिलते ही चेचट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कार की बॉडी काटकर कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला गया और मोड़क सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।

पुलिस की कार्रवाई और चेतावनी

पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या ट्रक ने अचानक ब्रेक मारे थे या कार चालक ने दूरी बनाए रखने में चूक की।

एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए जरूरी सलाह:

गति सीमा: एक्सप्रेसवे पर निर्धारित स्पीड लिमिट का सख्ती से पालन करें।

नियमित ब्रेक: लंबी यात्रा के दौरान हर 2-3 घंटे में वाहन रोककर आराम करें।

दूरी बनाए रखें: आगे चल रहे भारी वाहनों से हमेशा सुरक्षित दूरी (Safe Distance) रखें।

