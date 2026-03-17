24K Gold Price Today: सोना-चांदी हुआ महंगा, जानें आज 10 Gram Gold का नया रेट

Edited By Anu Malhotra, Updated: 17 Mar, 2026 09:44 AM

घरेलू वायदा बाजार में मंगलवार सुबह सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी दोनों ही बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, जिससे निवेशकों का रुझान एक बार फिर कीमती धातुओं की ओर बढ़ता नजर आ रहा है।

नई दिल्ली, 17 मार्च 2026: घरेलू वायदा बाजार में मंगलवार सुबह सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी दोनों ही बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, जिससे निवेशकों का रुझान एक बार फिर कीमती धातुओं की ओर बढ़ता नजर आ रहा है।

MCX पर सोने का भाव

MCX पर सोना ₹1,56,797 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। इसमें ₹1,061 (0.68%) की बढ़त दर्ज की गई है। सुबह 09:36 बजे (IST) तक बाजार में सोने की कीमतों में यह मजबूती देखी गई।

चांदी की कीमत में भी तेजी

वहीं चांदी के दाम में भी मजबूत उछाल देखने को मिला है। MCX पर चांदी ₹2,59,566 प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इसमें ₹3,034 (1.18%) की बढ़त दर्ज की गई।

क्यों बढ़ रहे हैं सोना-चांदी के दाम?

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता, डॉलर में उतार-चढ़ाव और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोना और चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी का असर घरेलू बाजार पर दिखाई दे रहा है।

निवेशकों के लिए क्या संकेत?

विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में अस्थिरता के दौर में निवेशक सोना और चांदी जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कीमती धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।