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10 Gram Gold Price Hike: महंगा हुआ सोना-चांदी, चेक करें 24K/10 ग्राम सोने का आज का भाव

Edited By Updated: 20 Mar, 2026 09:55 AM

10 gram gold price hike today 24 carat gold price 20 march gold silver price

Gold/Silver Price: भारतीय सर्राफा बाजार में पिछले कुछ दिनों से जारी उथल-पुथल के बीच आज निवेशकों के लिए राहत भरी खबर आई है। 19 मार्च को आई भारी गिरावट के बाद, आज यानी 20 मार्च 2026 को सोने और चांदी की कीमतों ने शानदार वापसी की है। मल्टी कमोडिटी...

Gold/Silver Price: भारतीय सर्राफा बाजार में पिछले कुछ दिनों से जारी उथल-पुथल के बीच आज निवेशकों के लिए राहत भरी खबर आई है। 19 मार्च को आई भारी गिरावट के बाद, आज यानी 20 मार्च 2026 को सोने और चांदी की कीमतों ने शानदार वापसी की है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह से ही खरीदारी का माहौल बना हुआ है।

सोना-चांदी भाव अपडेट: मुख्य आकर्षण

धातु आज की तेजी वर्तमान भाव (MCX)
सोना (24 कैरेट) +₹2,803 (1.93%) ₹1,47,757 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 शुद्धता) +₹7,090 (3.06%) ₹2,38,550 प्रति किलोग्राम

सोने की चमक फिर से लौटी

कल सोने की कीमतों में लगभग ₹6,000 की ऐतिहासिक गिरावट देखी गई थी, जिसने खरीदारों को चौंका दिया था। हालांकि, आज बाजार खुलते ही रिकवरी शुरू हो गई। MCX पर 2 अप्रैल की डिलीवरी वाला सोना सुबह ₹3,000 से भी ज्यादा की छलांग लगा चुका था, जो फिलहाल ₹1.47 लाख के स्तर के पार कारोबार कर रहा है।

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चांदी ने पकड़ी 'सुपरफास्ट' रफ्तार

चांदी में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कल की ₹18,000 की रिकॉर्ड गिरावट के बाद, आज चांदी ₹7,090 की बढ़त के साथ ₹2,38,550 पर पहुंच गई है। निचले स्तर पर निवेशकों की दिलचस्पी ने चांदी की कीमतों को फिर से पंख लगा दिए हैं।

क्यों बदला बाजार का मिजाज?

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस अचानक आई तेजी के पीछे तीन मुख्य कारण हैं:

  1. वैल्यू बाइंग: कल की बड़ी गिरावट के बाद कीमतें काफी आकर्षक हो गई थीं, जिससे बड़े ज्वेलर्स और निवेशकों ने 'सस्ते' भाव पर जमकर खरीदारी की।

  2. वैश्विक स्थिरता: अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स में स्थिरता आने से बुलियन मार्केट को सहारा मिला है।

  3. त्योहारी मांग: आगामी नवरात्रि के मद्देनजर घरेलू बाजार में सोने की मांग में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।

    विशेषज्ञों की राय: बाजार में वर्तमान में काफी 'वोलैटिलिटी' (अस्थिरता) है। वैश्विक तनाव और आर्थिक आंकड़ों के कारण कीमतें तेजी से ऊपर-नीचे हो रही हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का सुझाव है कि एकमुश्त निवेश के बजाय SIP मोड (किस्तों में खरीदारी) अपनाना छोटे निवेशकों के लिए सुरक्षित रहेगा।

 

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