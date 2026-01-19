कनाडा में पंजाबी युवक की संदिग्ध मौत; परिवार ने लाखों का कर्ज लेकर भेजा था इकलौता बेटा, अब शव लाने तक के नहीं पैसे

पंजाब के बरनाला जिले के गांव गुरम के 24 वर्षीय युवक राजप्रीत सिंह की कनाडा में मौत हो गई। परिवार ने उसे विदेश भेजने के लिए 18 लाख का कर्ज लिया था। आर्थिक रूप से टूट चुके माता-पिता ने सरकार से शव भारत लाने में मदद की गुहार लगाई है।

International Desk: कनाडा में एक भारतीय युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पंजाब के जिला बरनाला के विधानसभा हलका महिल कलां के अंतर्गत आते गांव गुरम के एक गरीब किसान परिवार के इकलौते बेटे राजप्रीत सिंह (24) की कनाडा में मौत हो गई। इस खबर से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिवार गहरे सदमे में है। मृतक के पिता कुलवंत सिंह और माता बलजिंदर कौर ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे के उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद में अप्रैल 2024 में करीब 18 लाख रुपए का कर्ज लेकर उसे स्टडी वीजा पर कनाडा भेजा था। राजप्रीत ब्रैम्पटन में पढ़ाई कर रहा था और सरे (Surrey) में रह रहा था।

परिवार को 17 जनवरी को कनाडा में रह रहे एक रिश्तेदार के फोन के जरिए राजप्रीत की मौत की सूचना मिली। फिलहाल उसकी मौत के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।aमृतक के मामा हरजिंदर सिंह (निवासी घनौर) ने बताया कि परिवार के पास मात्र तीन एकड़ जमीन है। राजप्रीत के पिता कुलवंत सिंह एक निजी स्कूल की बस चलाकर जैसे-तैसे परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। परिवार पहले ही भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और अब उनके पास अपने बेटे के शव को भारत लाने के लिए भी पैसे नहीं हैं।

पीड़ित परिवार और गांववासियों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर और हलका विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी से अपील की है कि सरकारी खर्च पर राजप्रीत सिंह का शव भारत लाने में सहायता की जाए, ताकि माता-पिता अपने इकलौते बेटे का अंतिम संस्कार अपने गांव की धरती पर कर सकें। ।