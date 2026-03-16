Liver Damage Awareness : पैरों में दिखतें हैं लिवर खराब होने के 3 शुरुआती संकेत, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Edited By Mehak, Updated: 16 Mar, 2026 03:33 PM

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और असमय खानपान के कारण लिवर यानी जिगर पर धीरे-धीरे असर पड़ता है। शुरुआती लक्षण अक्सर पैरों में दिखाई देते हैं, जैसे सूजन, पीली त्वचा और खुजली। कई लोग इन्हें सामान्य थकान मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लिवर शरीर के पाचन,...

नेशनल डेस्क : आजकल की तेज़-तर्रार जिंदगी, असमय भोजन और जंक फूड की आदतें धीरे-धीरे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर असर डालने लगती हैं।अक्सर लोग थकान, सूजन या छोटे-मोटे बदलावों को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये मामूली दिखने वाले संकेत कभी-कभी लिवर यानी जिगर की बीमारी की ओर इशारा कर सकते हैं। खासकर पैरों में दिखाई देने वाले बदलाव शुरुआती चेतावनी के तौर पर महत्वपूर्ण होते हैं।

लिवर : शरीर का अहम अंग

लिवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह:

पाचन प्रक्रिया और मेटाबॉलिज्म में मदद करता है

शरीर से जहरीले पदार्थ निकालता है

खून को साफ करता है

ब्लड शुगर को संतुलित रखता है

आवश्यक प्रोटीन बनाता है

जब लिवर कमजोर या खराब हो जाता है, तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, लिवर से जुड़ी कई बीमारियों के शुरुआती संकेत शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई देते हैं, जिनमें पैरों पर असर सबसे पहले नजर आता है।

पैरों में दिखने वाले शुरुआती संकेत



1. सूजन (Swelling in Legs)

लिवर की समस्या बढ़ने पर शरीर में तरल पदार्थ जमा होने लगते हैं। खासकर लिवर सिरोसिस जैसी स्थिति में खून में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे तरल पदार्थ बाहर निकलकर पैरों में जमा होने लगते हैं। इसके कारण एड़ियों और टखनों में धीरे-धीरे सूजन दिखने लगती है।

कई बार यह सूजन दर्द रहित होती है, इसलिए लोग इसे साधारण थकान या ज्यादा खड़े रहने की वजह मान लेते हैं। लेकिन अगर सूजन लंबे समय तक बनी रहे, तो इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।

2. त्वचा का पीला पड़ना (Yellowing of Skin)

लिवर खराब होने पर शरीर में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है। इसके कारण त्वचा का रंग पीला पड़ सकता है। यह असर सिर्फ आंखों या चेहरे पर ही नहीं, बल्कि पैरों की त्वचा पर भी दिखाई दे सकता है।

3. पैरों में खुजली (Itching in Feet)

कुछ मामलों में पैरों के तलवों में खुजली होने लगती है, जो अक्सर रात के समय ज्यादा महसूस होती है। यह लिवर में परेशानी होने का एक और शुरुआती संकेत हो सकता है।

सावधानी और बचाव

अगर पैरों में सूजन, पीली त्वचा या खुजली जैसी समस्या लगातार दिखाई दे, तो:

तुरंत लिवर की जांच करवाएं

स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं

जंक फूड और अधिक तेल-मसाले वाले भोजन से बचें

पर्याप्त पानी पिएं और नियमित व्यायाम करें

इन छोटे-छोटे संकेतों को नजरअंदाज करना गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। समय पर पहचान और सावधानी से लिवर की बीमारियों को बढ़ने से रोका जा सकता है।



