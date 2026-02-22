आपका ATM कार्ड खो गया है? तुरंत ब्लॉक करने का जान लें सरल तरीका

Edited By Mehak, Updated: 22 Feb, 2026 06:52 PM

नेशनल डेस्क : आजकल ATM कार्ड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। यह पैसे निकालने, दुकानों में भुगतान करने या ऑनलाइन शॉपिंग जैसी सभी जरूरी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर अचानक आपका ATM कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए, तो घबराना स्वाभाविक है। कई लोग सोचते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई खतरे में पड़ गई, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाने से आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रह सकता है।

सबसे पहले क्या करें जब ATM कार्ड न मिले

कई बार कार्ड सच में खोया नहीं होता, बल्कि कहीं रखकर भूल जाते हैं। इस स्थिति में सबसे पहले घबराएं नहीं। अपनी जेब, बैग और बटुए की अच्छी तरह जांच करें। कार, ऑफिस की टेबल या घर के हाल के स्थानों की जाँच करें। कार्ड कपड़ों या किसी फाइल में रह सकता है। अगर अच्छी तरह खोजने के बाद भी कार्ड नहीं मिलता, तो तुरंत ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू करें। देर करने पर कोई और व्यक्ति कार्ड का गलत इस्तेमाल कर सकता है।

ATM कार्ड तुरंत ब्लॉक करना क्यों जरूरी है

अगर आपका कार्ड किसी अजनबी को मिल जाता है, तो वह ATM से पैसे निकाल सकता है, दुकानों पर भुगतान कर सकता है या ऑनलाइन खरीदारी कर सकता है। इसे अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन कहा जाता है। इसलिए कार्ड खोने या चोरी होने पर तुरंत बैंक को सूचना देना जरूरी है। समय पर जानकारी देने से आपका खाता सुरक्षित रहता है और बैंक धोखाधड़ी की स्थिति में आपकी जिम्मेदारी कम कर सकता है।

ATM कार्ड ब्लॉक करने के आसान तरीके

ATM कार्ड को ब्लॉक करने के कई तरीके हैं:

1. SMS के जरिए : मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड होना चाहिए। BLOCKCC (या बैंक द्वारा बताई गई मैसेज) टाइप करके बैंक के नंबर पर भेजें। तुरंत कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा।

2. कस्टमर केयर कॉल : बैंक की 24 घंटे चालू हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। ग्राहक सेवा अधिकारी आपकी पहचान की पुष्टि करेगा और कार्ड तुरंत ब्लॉक कर देगा।

3. मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग : कार्ड सर्विस या ब्लॉक कार्ड विकल्प चुनें और कुछ क्लिक में कार्ड बंद कर दें।

बैंक शाखा में जाकर: यदि फोन या इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, तो नजदीकी शाखा में जाएं। बैंक अधिकारी को स्थिति बताएं, पहचान पत्र दिखाएं और कार्ड ब्लॉक करवा लें।

कार्ड ब्लॉक होने के बाद

जैसे ही आप सूचना देंगे, कार्ड पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। बैंक आपको कन्फर्मेशन ID या रेफरेंस नंबर देगा। इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि भविष्य में शिकायत या जानकारी के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है।

नया ATM कार्ड बनवाना

पुराना कार्ड ब्लॉक होने के बाद नया कार्ड बनवाना होगा। इसके लिए आप:

हेल्पलाइन कॉल कर सकते हैं

नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से आवेदन कर सकते हैं

बैंक शाखा में जाकर नया कार्ड ले सकते हैं

नया कार्ड बनवाने के लिए पहचान पत्र (आधार, पैन, पासपोर्ट) और पते का प्रमाण जरूरी है। कुछ बैंक कार्ड जारी करने के लिए मामूली शुल्क भी लेते हैं।

भविष्य में बचाव के उपाय

कार्ड हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें। ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें। बैंक की मोबाइल ऐप से लेन-देन नोटिफिकेशन चालू रखें। कार्ड का PIN किसी के साथ साझा न करें।



