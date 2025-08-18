Main Menu

दो सिर, दो दिल, चार हाथ के साथ जन्मी बच्ची, दोनों ही धड़क रहे...लोगों ने माना चमत्कार, फिर डॉक्टरों ने बताया...

Edited By Mansa Devi,Updated: 18 Aug, 2025 11:33 AM

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहाँ एक महिला ने दो सिर और दो दिलों वाली बच्ची को जन्म दिया है। बच्ची के चार हाथ और दो पैर भी हैं, जबकि उसका सीना और पेट आपस में जुड़े हुए हैं। यह मामला लोगों के बीच बच्ची का विषय बना हुआ है, जबकि...

नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहाँ एक महिला ने दो सिर और दो दिलों वाली बच्ची को जन्म दिया है। बच्ची के चार हाथ और दो पैर भी हैं, जबकि उसका सीना और पेट आपस में जुड़े हुए हैं। यह मामला लोगों के बीच बच्ची का विषय बना हुआ है, जबकि डॉक्टरों ने इसे चिकित्सा विज्ञान के नज़रिए से समझाया है।

दो दिल धड़क रहे हैं, स्थिति स्थिर
इस बच्ची का जन्म खरगोन ज़िले के मोथापुरा गाँव की एक महिला ने 13 अगस्त को दिया था। जन्म के बाद बच्ची को इंदौर के एमवाय अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों की एक विशेष टीम उसकी निगरानी कर रही है। डॉक्टरों के अनुसार, बच्ची की स्थिति फिलहाल स्थिर है और राहत की बात यह है कि उसके दोनों दिल सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।

क्या है 'कंजॉइंड ट्विन्स'?
डॉक्टरों ने इस तरह के जन्म को मेडिकल भाषा में 'कंजॉइंड ट्विन्स' बताया है। यह एक बेहद जटिल स्थिति होती है, जब दो जुड़वां बच्चों के शरीर गर्भावस्था के दौरान पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते। ऐसे बच्चों की सर्जरी करना बेहद मुश्किल और जोखिम भरा होता है, क्योंकि उनके शरीर के कई महत्वपूर्ण अंग आपस में जुड़े होते हैं।

जन्म के बाद बच्ची को पीआईसीयू (पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट) में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। डॉक्टरों का मानना है कि अगर छह महीने बाद बच्ची की हालत ठीक रहती है, तो सर्जरी के ज़रिए उसके शरीर को अलग करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि, यह प्रक्रिया बहुत संवेदनशील होगी। यह दंपति की पहली संतान है। परिवार ने बच्ची को डॉक्टरों से परामर्श के बाद घर ले जाने का फैसला किया है और वे उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। इससे पहले भी इंदौर में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जो चिकित्सा विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती पेश करते हैं।

