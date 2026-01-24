Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | गुजरात : अमरेली में ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम, ट्रैक पर रखे गए पत्थर और सीमेंट के पोल

गुजरात : अमरेली में ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम, ट्रैक पर रखे गए पत्थर और सीमेंट के पोल

Edited By Updated: 24 Jan, 2026 03:00 AM

a plot to derail a train in amreli gujarat was foiled

गुजरात के अमरेली जिले में रेल पटरी पर पत्थर और सीमेंट के खंभे रखकर एक यात्री ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश को उस समय विफल कर दिया गया जब लोको पायलट ने आपातकालीन ब्रेक लगा दिया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

नेशनल डेस्कः गुजरात के अमरेली जिले में रेल पटरी पर पत्थर और सीमेंट के खंभे रखकर एक यात्री ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश को उस समय विफल कर दिया गया जब लोको पायलट ने आपातकालीन ब्रेक लगा दिया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 
PunjabKesari
पुलिस ने बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार की शाम को खिजड़िया जंक्शन और चितल रेलवे स्टेशन के बीच उस समय घटी जब भावनगर-पोरबंदर यात्री ट्रेन (59560) खिजड़िया गांव से गुजर रही थी। इसने बताया कि लोको पायलट ने पटरी पर रखे पत्थर और सीमेंट के खंभे देखे, जो स्पष्ट रूप से दुर्घटना कराने के इरादे से रखे गए थे, और उसने तुरंत ब्रेक लगा दिए, जिससे एक संभावित हादसा टल गया। 

रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की। अमरेली के पुलिस अधीक्षक संजय खरात ने कहा, ‘‘एक बड़ी दुर्घटना टल गई है। यह स्थानीय बदमाशों का कृत्य प्रतीत होता है।'' पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!