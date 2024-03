लोकसभा चुनाव 2024: दिल्ली में आप 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, 5 राज्यों में गठबंधन का ऐलान

नेशनल डेस्क: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है। दिल्ली में दोनों दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पांच राज्यों के लिए गठबंधन का ऐलान किया। दिल्ली में आप चार और कांग्रेस तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी गुजरात की भरूच और भावनगर सीट तथा हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी।





दिल्ली में आप 4, कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक ने आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक, सौरव भारद्वाज और अतिशी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में सीट बंटवारे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चार और कांग्रेस तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आप दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नयी दिल्ली लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि कांग्रेस चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय राजधानी में सात लोकसभा सीट हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में सभी सीट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जीती थीं।

Delhi | Congress and AAP announce seat-sharing in Delhi, Gujarat, Haryana, Chandigarh and Goa



In Delhi (7 seats), Congress to contest on 3 and AAP on 4

In Gujarat (26 seats), Congress to contest on 24 and AAP on 2 (in Bharuch and Bhavnagar)

In Haryana (10 seats), Congress to… pic.twitter.com/vCauAdvkUm — ANI (@ANI) February 24, 2024