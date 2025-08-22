Main Menu

AC कोच में पुराने कपड़ों में दिखा संदिग्ध, RPF ने पूछा बैग में क्या है... सुनते ही भागा....

नेशनल डेस्क: बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इसके साथ ही अवैध शराब तस्करी एक बार फिर तेज़ी से सामने आने लगी है। राज्य में शराबबंदी लागू है, लेकिन जैसे-जैसे चुनाव करीब आते हैं, शराब की मांग अचानक बढ़ जाती है। इसी कड़ी में कानपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में शराब तस्करों के एक नेटवर्क का खुलासा हुआ है।

नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के एसी कोच से बरामद हुआ शराब का जखीरा
कानपुर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के एसी 3 टियर कोच में एक संदिग्ध लावारिस बैग मिला। जब आरपीएफ जवानों ने बैग की स्कैनिंग की तो उसके अंदर से 100 से अधिक विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलें बरामद हुईं। ये शराब हरियाणा और दिल्ली से लाकर बिहार में खपाने की तैयारी थी।

टीम को देखकर तस्कर भागा, CCTV से तलाश जारी
चेकिंग के दौरान जब टीम बैग तक पहुंची, तभी पास ही खड़ा एक संदिग्ध व्यक्ति ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। अधिकारियों का मानना है कि वह इस तस्करी में मुख्य भूमिका निभा रहा था। अब CCTV फुटेज के जरिए उसकी पहचान की जा रही है और यात्रियों से पूछताछ भी की जा रही है।

क्यों बढ़ जाती है तस्करी चुनावों के दौरान
बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन चुनावी समय में शराब की खपत अचानक बढ़ जाती है। राजनीतिक दलों से लेकर स्थानीय स्तर पर तमाम गतिविधियों में शराब की मांग बढ़ने लगती है। इसी वजह से तस्कर रेलवे मार्ग, खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बिना जांच के शराब को पार पहुंचाया जा सके।

लगातार सामने आ रहे ऐसे मामले
नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से शराब तस्करी का ये पहला मामला नहीं है। पहले भी कई बार इस ट्रेन से शराब पकड़ी जा चुकी है। आरपीएफ और जीआरपी ने बताया कि चुनाव को देखते हुए अब ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर चेकिंग और कड़ी कर दी जाएगी, ताकि ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके।

मामला दर्ज, कार्रवाई जारी
बरामद शराब को ज़ब्त कर लिया गया है और संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, ताकि चुनावी माहौल में कोई गैरकानूनी गतिविधि न हो पाए।

