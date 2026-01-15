Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | पंजाब केसरी पर कार्रवाई लोकतंत्र पर हमला, AAP सरकार मीडिया की दबा रही आवाज: हरसिमरत कौर बादल

पंजाब केसरी पर कार्रवाई लोकतंत्र पर हमला, AAP सरकार मीडिया की दबा रही आवाज: हरसिमरत कौर बादल

Edited By Updated: 15 Jan, 2026 10:36 PM

action against punjab kesari an attack on democracy harsimrat badal

पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी (AAP) की पंजाब सरकार और अरविंद केजरीवाल द्वारा राज्य के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मीडिया हाउसों में से एक पंजाब केसरी ग्रुप को निशाना बनाए जाने की कड़े...

पंजाब डेस्क: पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी (AAP) की पंजाब सरकार और अरविंद केजरीवाल द्वारा राज्य के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मीडिया हाउसों में से एक पंजाब केसरी ग्रुप को निशाना बनाए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इस कार्रवाई को मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया।

सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने राज्य के सबसे सम्मानित मीडिया हाउसों में से एक—पंजाब केसरी ग्रुप—को निशाना बनाकर मीडिया को डराने-धमकाने की राजनीति को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रुप की प्रिंटिंग प्रेसों के साथ-साथ मीडिया परिवार के स्वामित्व वाले एक होटल पर भी कई बार छापेमारी की गई।

उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब केसरी ग्रुप के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है और आम आदमी पार्टी द्वारा मीडिया के खिलाफ थोपी जा रही इस “अघोषित आपातकाल” जैसी स्थिति की कड़ी निंदा करता है, जिसके तहत स्वतंत्र मीडिया से जुड़े लोगों पर एफआईआर तक दर्ज की जा रही हैं।

 

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!