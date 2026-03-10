Main Menu

Agniveer Recruitment: अग्निवीर भर्ती में बड़ा ट्विस्ट: रक्षा मंत्रालय और सेना ने बदले नियम- अब इन युवाओं को भी मिलेगा फौजी बनने का मौका

Agniveer Recruitment: भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर सामने आई है। रक्षा मंत्रालय और सेना भर्ती बोर्ड ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अधिकतम आयु...

Agniveer Recruitment: भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर सामने आई है। रक्षा मंत्रालय और सेना भर्ती बोर्ड ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अधिकतम आयु सीमा को एक साल बढ़ा दिया है। अब तक सेना में अग्निवीर बनने के लिए अधिकतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 22 वर्ष कर दिया गया है।

इस फैसले ने उन हजारों युवाओं के चेहरों पर मुस्कान ला दी है जो पिछली बार महज उम्र की सीमा के कारण इस दौड़ से बाहर हो गए थे। अब उनके पास फौजी की वर्दी पहनने और अपने सपने को हकीकत में बदलने का एक सुनहरा अवसर है।

इस बड़े बदलाव का असर जमीन पर भी साफ दिखने लगा है। ग्वालियर स्थित सेना भर्ती बोर्ड के कर्नल पंकज कुमार के अनुसार, उम्र में रियायत मिलने के बाद से युवाओं में भर्ती को लेकर जुनून और भी बढ़ गया है। पिछले महज 15 दिनों के भीतर ही 13,499 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के मुरैना और भिंड जिलों के युवाओं ने सबसे ज्यादा सक्रियता दिखाई है। इन दो जिलों से ही अकेले 7,271 आवेदन आ चुके हैं, जो यह दर्शाता है कि अंचल के युवाओं में सेना के प्रति कितना गहरा लगाव है।

1 अप्रैल तक कर सकते आवेदन  
अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू हो चुकी है और बोर्ड 1 अप्रैल तक आवेदन स्वीकार करेगा। अधिकारियों का मानना है कि जिस रफ्तार से युवा फॉर्म भर रहे हैं, उसे देखते हुए इस बार आवेदकों की संख्या पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। पिछली भर्ती में लगभग 1700 युवाओं ने भारतीय सेना ज्वाइन की थी, लेकिन इस बार भर्ती बोर्ड को उम्मीद है कि यह आंकड़ा कहीं बड़ा होगा। सेना ने उम्र सीमा बढ़ाकर उन युवाओं के लिए रास्ता खोल दिया है जो देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं और अब उनकी राह में उम्र का रोड़ा नहीं आएगा।

