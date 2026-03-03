Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | HDFC बैंक का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से देशभर में बदल जाएगा ये नियम

HDFC बैंक का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से देशभर में बदल जाएगा ये नियम

Edited By Updated: 03 Mar, 2026 01:58 PM

hdfc bank big decision these rules will change across the country from april 1

HDFC बैंक ने 1 अप्रैल से UPI कैश विड्रॉल पर नया नियम लागू करने का ऐलान किया है। अब ग्राहकों को महीने में तय फ्री ATM ट्रांजेक्शन लिमिट पार करने पर हर अतिरिक्त UPI विड्रॉल पर 23 रुपये + टैक्स चार्ज देना होगा। मेट्रो और नॉन-मेट्रो शहरों में फ्री...

नेशनल डेस्क : HDFC बैंक ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, जो 1 अप्रैल से देशभर में लागू होगा। बैंक ने घोषणा की है कि अब अगर ग्राहक ATM से UPI के जरिए कैश निकालते हैं तो फ्री लिमिट खत्म हो जाएगी और इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर चार्ज देना होगा। इससे पहले UPI कैश विड्रॉल पर कोई चार्ज नहीं लगता था।

फ्री ATM ट्रांजेक्शन की लिमिट

बैंक के अनुसार, अगर आपके पास HDFC बैंक में सेविंग अकाउंट है और आप HDFC ATM से कैश निकालते हैं, तो आपको महीने में 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगे।

अन्य बैंक के ग्राहक :

  • मेट्रो शहर: 3 फ्री ट्रांजेक्शन
  • नॉन-मेट्रो शहर: 5 फ्री ट्रांजेक्शन

यदि यह लिमिट पार हो जाती है, तो हर अतिरिक्त ट्रांजेक्शन पर चार्ज देना होगा।

यह भी पढ़ें - आज शाम दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, इन 4 राशियों को सतर्क रहने की बेहद जरूरत

कितना लगेगा चार्ज?

1 अप्रैल से UPI कैश विड्रॉल पर लिमिट खत्म होने के बाद हर अतिरिक्त ट्रांजेक्शन पर 23 रुपये + टैक्स चार्ज लगेगा। फिलहाल यह चार्ज केवल HDFC बैंक के एटीएम पर लागू होगा।

और ये भी पढ़े

विदेश में ATM इस्तेमाल पर चार्ज

HDFC बैंक विदेश में ATM इस्तेमाल करने पर अलग चार्जिंग नियम लागू करता है।

1. नॉन-मैनज्ड सेक्शन :

  • बैलेंस इन्क्वायरी : 25 रुपये + टैक्स
  • कैश विड्रॉल : 125 रुपये + टैक्स + 3.5% क्रॉस करेंसी मार्कअप

2. मैनेज्ड सेक्शन :

  • कैश विड्रॉल : 110 रुपये + टैक्स + 3.5% क्रॉस करेंसी मार्कअप
  • बैलेंस इन्क्वायरी : 15 रुपये + टैक्स

यह भी पढ़ें - इस वजह से खामेनेई ने 45 साल तक छिपाकर रखा अपना दाहिना हाथ, सच्चाई जानकर रह जाएंगे दंग

किन अकाउंट पर मिलेंगे अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन

कुछ करंट अकाउंट्स पर फ्री लिमिट की कोई सीमा नहीं है। इनमें शामिल हैं :

  • बिज़ लाइट+, बिज प्रो+, बिज अल्ट्रा+, बिज़ एलीट+
  • फ्लेक्सी, प्लस, एक्टिव, एसेंट, मैक्स एडवांटेज, मैक्स, प्रोफेशनल
  • ईकॉम, एपेक्स, अल्टिमा, फ्लेक्सी, मर्चेंट एडवांटेज प्लस करंट अकाउंट
  • मर्चेंट एडवांटेज करंट अकाउंट, सुप्रीम करंट अकाउंट
  • स्टार्टअप करंट अकाउंट, स्मार्टअपमैक्स, स्मार्टअप ग्रोथ, गीगा करंट अकाउंट

इन अकाउंट्स के ग्राहकों को एटीएम से अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन का लाभ मिलेगा।

ग्राहक क्या करें?

ग्राहकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने अकाउंट की प्रकार और फ्री लिमिट की जानकारी ध्यान में रखते हुए UPI कैश विड्रॉल करें। यदि फ्री लिमिट पार हो जाती है, तो अतिरिक्त चार्ज से बचने के लिए सीमित ट्रांजेक्शन करें या अनलिमिटेड अकाउंट का विकल्प चुन सकते हैं।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!