Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | AI से फोटो-वीडियो बनाने वाले सावधान! इन ऐप्स ने कर दिया लाखों यूजर्स का डेटा लीक, अभी करें चेक

AI से फोटो-वीडियो बनाने वाले सावधान! इन ऐप्स ने कर दिया लाखों यूजर्स का डेटा लीक, अभी करें चेक

Edited By Updated: 23 Feb, 2026 03:36 PM

ai photo and creators beware these apps have leaked data from millions

हाल ही में Google Play Store पर मौजूद दो ऐप्स के कारण लाखों स्मार्टफोन यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक होने की खबर सामने आई है। इस मामले ने डिजिटल सुरक्षा को लेकर यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है।

नेशनल डेस्क: हाल ही में Google Play Store पर मौजूद दो ऐप्स के कारण लाखों स्मार्टफोन यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक होने की खबर सामने आई है। इस मामले ने डिजिटल सुरक्षा को लेकर यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें एक ऐप AI टूल से जुड़ा हुआ था और इसे लाखों बार डाउनलोड किया जा चुका था।

खतरनाक ऐप कौन सा है?
Forbes की रिपोर्ट के अनुसार, Video AI Art Generator & Maker नामक ऐप इस डेटा लीक से जुड़ा है। इस ऐप को 5 लाख से अधिक बार इंस्टॉल किया गया और इसे 11 हजार से ज्यादा रिव्यू मिले थे। यह ऐप करीब 25 देशों में इस्तेमाल किया जा रहा था।

कितना डेटा हुआ लीक?
रिपोर्ट में बताया गया है कि इस ऐप की वजह से लगभग 15 लाख यूजर इमेज और 3.85 लाख से अधिक वीडियो फाइल्स लीक हुई हैं। इसके अलावा, कई AI से जनरेट की गई फाइल्स भी सार्वजनिक हो गईं।

डेटा लीक की वजह
रिसर्चर्स ने जांच में पाया कि Google Cloud Storage के एक बकेट को गलत तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया था। इसके कारण मीडिया फाइल्स तक बिना किसी ऑथेंटिकेशन के एक्सेस संभव था। यानी डेटा की सुरक्षा के जरूरी इंतज़ाम सही ढंग से लागू नहीं किए गए थे।

कुल कितना डेटा हुआ उजागर
रिपोर्ट के मुताबिक, इस ऐप के लॉन्च के बाद 13 जून 2023 से अब तक कुल 82.7 लाख फाइल्स लीक हो चुकी हैं। अनुमान है कि यह डेटा 12TB से अधिक का है। फिलहाल यह ऐप Play Store पर उपलब्ध नहीं है।

दूसरा ऐप और डेटा लीक
रिपोर्ट में एक और ऐप IDMerit का नाम सामने आया है। दोनों ऐप्स के डेवलपर एक ही बताए गए हैं। इस दूसरे ऐप से जो डेटा लीक हुआ है, वह आमतौर पर KYC प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है। इसमें पहचान पत्र, पता, फोन नंबर और अन्य निजी जानकारी शामिल है, जिसका इस्तेमाल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में किया जाता है।

किन देशों पर असर पड़ा
इस डेटा लीक का प्रभाव अमेरिका समेत करीब 25 देशों में देखा गया है। इसमें जर्मनी, फ्रांस, चीन और ब्राज़ील जैसे देश भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि यह मामला सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डाल सकता है।

खुद को कैसे सुरक्षित रखें
विशेषज्ञों ने यूजर्स को सतर्क रहने की सलाह दी है:

  • किसी भी नए ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी विश्वसनीयता जरूर जांचें।
  • डेवलपर की प्रोफाइल और ऐप की वेरिफिकेशन स्थिति देखें।
  • ऐसे ऐप्स से सावधान रहें जो जरूरत से ज्यादा परमिशन मांगते हैं।
  • निजी डेटा को साझा करने से पहले सोच-समझकर कदम उठाएं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!