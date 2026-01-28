Main Menu

    Ajit Pawar Car Collection: जापानी गाड़ियों के शौकीन थे अजित पवार, देखें उनका कार क्लेक्शन

28 Jan, 2026

ajit pawar was a fan of japanese cars see his car collection

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का आज एक विमान हादसे में अचानक निधन हो गया है। उनके निधन ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। सियासत के इस कद्दावर नेता की पहचान न केवल उनके कड़े फैसलों और बेबाक अंदाज के लिए थी, बल्कि उनकी शानदार जीवनशैली और...

Ajit Pawar Car Collection: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का आज एक विमान हादसे में अचानक निधन हो गया है। उनके निधन ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। सियासत के इस कद्दावर नेता की पहचान न केवल उनके कड़े फैसलों और बेबाक अंदाज के लिए थी, बल्कि उनकी शानदार जीवनशैली और लग्जरी कारों के शौक ने भी लोगों का ध्यान खींचा।

अजित पवार के गैराज की शोभा बढ़ाने वाली गाड़ियां उनके व्यक्तित्व की तरह ही 'पावरफुल' और भरोसेमंद थीं। आइए जानते हैं उनकी उन पसंदीदा कारों के बारे में, जो उनके सफर का हिस्सा रहीं:

1. टोयोटा कैमरी (Toyota Camry)

अजित पवार को जापानी इंजीनियरिंग पर काफी भरोसा था। उनके कलेक्शन में शानदार गाड़ियां शामिल थीं। उनके पास पहली  टोयोटा कैमरी एक प्रीमियम मिड-टू-फुल साइज सेडान है। इसमें 2487 cc का पावरफुल इंजन मिलता है, जो लंबी यात्राओं को भी आरामदायक बनाता है। इसमें कई शानदार फीचर्स, एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसके प्रीमियम सस्पेंशन के कारण इसे 'सड़कों का जहाज' कहा जाता है। भारतीय बाजार में इसकी कीमत ₹47.48 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह कार अपनी मजबूती के लिए राजनीतिज्ञों के बीच काफी लोकप्रिय है।

2. होंडा सीआर-वी (Honda CR-V)

उनकी दूसरी पसंदीदा गाड़ी होंडा सीआर-वी थी। यह एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV है, जो अपनी बेहतरीन राइड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। यह कार पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों के साथ आती थी, जिसमें शानदार फ्यूल एफिशिएंसी (लगभग 14 से 19 किमी/लीटर) मिलती थी। अपनी सुरक्षा रेटिंग्स (Safety) और विशाल केबिन स्पेस के कारण यह परिवार और प्रोफेशनल दौरों के लिए उनकी पहली पसंद थी।

