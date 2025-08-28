Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | देश के इन 4 राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

देश के इन 4 राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

Edited By Updated: 28 Aug, 2025 06:14 AM

alert of heavy rain with strong winds in these 4 states of the country

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान, चार राज्यों में विशेष रूप से भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

नई दिल्लीः भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान, चार राज्यों में विशेष रूप से भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।

किन राज्यों में है सबसे ज्यादा खतरा?

IMD के अनुसार, इन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है:

  1. छत्तीसगढ़

  2. मध्य महाराष्ट्र

    और ये भी पढ़े

  3. तटीय कर्नाटक

  4. उत्तराखंड

इन राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।


इन इलाकों में भी अलर्ट जारी

 

भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना इन क्षेत्रों में भी है:

  • तटीय आंध्र प्रदेश

  • पूर्वी राजस्थान

  • गुजरात क्षेत्र

  • हिमाचल प्रदेश

  • आंतरिक कर्नाटक

  • केरल और माहे

  • कोंकण और गोवा के कुछ हिस्से

सावधानी: इन क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने और पेड़ गिरने की घटनाएं हो सकती हैं।

गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी इन राज्यों में

IMD ने विशेष रूप से चेतावनी दी है कि इन इलाकों में:

  • बिजली गिरने, तेज गरज के साथ बारिश, और तेज हवाएं चलने की संभावना है:

    • अंडमान-निकोबार द्वीप समूह

    • बिहार

    • गुजरात राज्य

    • झारखंड

    • जम्मू-कश्मीर, लद्दाख

    • लक्षद्वीप

    • तेलंगाना

लोगों से आग्रह किया गया है कि वे खुले मैदानों, बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे खड़े न हों।

अगले 12 घंटे का पूर्वानुमान

हल्की से मध्यम बारिश की संभावना वाले राज्य:

  • हल्की बारिश:

    • झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल

  • हल्की से मध्यम बारिश:

    • उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत, मध्य महाराष्ट्र

  • मध्यम बारिश:

    • जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!