देश के इन 4 राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

Edited By Pardeep, Updated: 28 Aug, 2025 06:14 AM

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान, चार राज्यों में विशेष रूप से भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

नई दिल्लीः भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान, चार राज्यों में विशेष रूप से भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।

किन राज्यों में है सबसे ज्यादा खतरा?

IMD के अनुसार, इन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है:

इन राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

IMD Predicts Heavy to Very Heavy Rainfall in Four States Tomorrow



Read More: https://t.co/mOYvhpvuIT pic.twitter.com/HnknGvN4ow — All India Radio News (@airnewsalerts) August 27, 2025



इन इलाकों में भी अलर्ट जारी

भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना इन क्षेत्रों में भी है:

तटीय आंध्र प्रदेश

पूर्वी राजस्थान

गुजरात क्षेत्र

हिमाचल प्रदेश

आंतरिक कर्नाटक

केरल और माहे

कोंकण और गोवा के कुछ हिस्से

सावधानी: इन क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने और पेड़ गिरने की घटनाएं हो सकती हैं।

गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी इन राज्यों में

IMD ने विशेष रूप से चेतावनी दी है कि इन इलाकों में:

बिजली गिरने, तेज गरज के साथ बारिश, और तेज हवाएं चलने की संभावना है: अंडमान-निकोबार द्वीप समूह बिहार गुजरात राज्य झारखंड जम्मू-कश्मीर, लद्दाख लक्षद्वीप तेलंगाना



लोगों से आग्रह किया गया है कि वे खुले मैदानों, बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे खड़े न हों।

अगले 12 घंटे का पूर्वानुमान

हल्की से मध्यम बारिश की संभावना वाले राज्य: