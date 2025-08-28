देश के इन 4 राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

Edited By Pardeep,Updated: 28 Aug, 2025 06:14 AM
नई दिल्लीः भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान, चार राज्यों में विशेष रूप से भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।
किन राज्यों में है सबसे ज्यादा खतरा?
IMD के अनुसार, इन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है:
-
छत्तीसगढ़
-
मध्य महाराष्ट्र
-
तटीय कर्नाटक
-
उत्तराखंड
इन राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।
इन इलाकों में भी अलर्ट जारी
भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना इन क्षेत्रों में भी है:
सावधानी: इन क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने और पेड़ गिरने की घटनाएं हो सकती हैं।
गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी इन राज्यों में
IMD ने विशेष रूप से चेतावनी दी है कि इन इलाकों में:
लोगों से आग्रह किया गया है कि वे खुले मैदानों, बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे खड़े न हों।
अगले 12 घंटे का पूर्वानुमान
हल्की से मध्यम बारिश की संभावना वाले राज्य:
-
हल्की बारिश:
-
झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल
-
हल्की से मध्यम बारिश:
-
मध्यम बारिश:
-
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान