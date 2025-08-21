Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • बल्ले-बल्ले! Reels देखने वालों के लिए बड़ी खबर, Meta लेकर आया यह खास फीचर, अब रील देखना होगा और भी मजेदार

बल्ले-बल्ले! Reels देखने वालों के लिए बड़ी खबर, Meta लेकर आया यह खास फीचर, अब रील देखना होगा और भी मजेदार

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 21 Aug, 2025 10:35 AM

amazing meta now with the help of ai tool reels will be even more special

इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स देखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब आप दुनिया भर की रील्स को अपनी भाषा में देख सकेंगे। मेटा ने एक शानदार AI वॉइस ट्रांसलेशन टूल लॉन्च किया है जो अभी इंग्लिश और स्पैनिश भाषाओं के लिए उपलब्ध है। यह नया फीचर...

नेशनल डेस्क। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स देखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब आप दुनिया भर की रील्स को अपनी भाषा में देख सकेंगे। मेटा ने एक शानदार AI वॉइस ट्रांसलेशन टूल लॉन्च किया है जो अभी इंग्लिश और स्पैनिश भाषाओं के लिए उपलब्ध है। यह नया फीचर क्रिएटर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि अब वे दुनिया भर में अपनी ऑडियंस बना सकते हैं।

कैसे काम करता है यह टूल?

मेटा का यह टूल काफी स्मार्ट है। जब कोई क्रिएटर अपनी रील बनाता है तो यह AI टूल उसकी बोली गई भाषा को तुरंत इंग्लिश या स्पैनिश में बदल देता है। सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ अनुवाद ही नहीं करता बल्कि होठों के मूवमेंट (lip-sync) को भी मैच करता है। इसका मतलब है कि देखने वाले को ऐसा लगेगा जैसे क्रिएटर खुद उसी भाषा में बोल रहा हो। यह फीचर रील्स के कैप्शन, बायो और सबटाइटल को भी दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकता है।

यह भी पढ़ें: Rekha Gupta Attack: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को Z+, Z या फिर Y कौन सी मिलती है सुरक्षा?  जानें कितने कमांडो रहते हैं साथ

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

क्रिएटर्स को क्या होगा फायदा?

अभी तक अलग-अलग भाषाओं में रील्स बनाने के लिए क्रिएटर्स को अलग-अलग ऐप्स का इस्तेमाल करना पड़ता था लेकिन अब मेटा के इस मुफ्त टूल से यह काम बेहद आसान हो गया है। क्रिएटर्स अब बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के अपने वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें अपनी रील्स को डब करने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा।

यह भी पढ़ें: FB-Insta Ban: इस देश में बैन होने जा रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक, जानें क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

क्या टोन और स्टाइल बदल जाएगा?

मेटा ने साफ किया है कि यह टूल सिर्फ भाषा को बदलेगा क्रिएटर की मूल टोन, आवाज़ और स्टाइल में कोई बदलाव नहीं करेगा। यह AI सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि यह वीडियो के असली भाव और संदेश को बनाए रखेगा।

PunjabKesari

कैसे करें इस टूल का इस्तेमाल?

अगर आप एक क्रिएटर हैं तो इस टूल का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आपको बस अपनी रील पब्लिश करने से पहले "Translate Your Voice With Meta AI" पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप "Lip-Sync" का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपकी रील इंग्लिश या स्पैनिश में ट्रांसलेट होकर शेयर हो जाएगी।

आने वाले समय में मेटा इसमें और भी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं जोड़ने की योजना बना रहा है। इससे भारतीय क्रिएटर्स भी दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंच सकेंगे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!